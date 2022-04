“La Chica del Clima”, Yanet García, expone su silueta con un bikini pequeñito desde la piscina

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García saltó a la fama gracias a su trabajo como conductora de la sección del clima en un programa en su estado natal, Monterrey, Nuevo León, pero tiempo después fue llamada a participar en el programa ‘Hoy’ de Televisa, en donde creció su popularidad como la sensual “Chica del Clima”.

Tras varios años de éxito, la modelo mexicana decidió dar un giro a su vida, por lo que se mudó a Estados Unidos para ir en busca de sus sueños, en donde logró una importante certificación como Health Coach, por lo que además de compartir sus secretos de belleza y ejercicios que le han funcionado para conseguir una silueta de infarto, es capaz de asesorar a quien desea llevar un estilo de vida saludable.

A pesar del éxito que logró a través de sus redes sociales, la también actriz de 31 años decidió complacer a sus admiradores y en abril de 2021, cuando se unió a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, en donde ofrece a los suscriptores fotos muy cuidadas e inclusive algunos consejos de belleza.

Asimismo, comparte fotos con arriesgados conjuntos de lencería y trajes de baño pequeñitos que exponen su torneada anatomía, pero eso sí, sin mostrar su cuerpo completamente al natural. Es así como en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, reveló un breve adelanto de lo que sus fanáticos podrán disfrutar en la plataforma para adultos mencionada anteriormente. Posando con un bikini de tiras delgadas en color bronce, la regiomontana expuso su belleza junto a la piscina.

Pero no ha sido la única ocasión en la que modela el mismo conjunto de baño de tiras que rodeó su silueta, pues fue presumido semanas atrás, pero con atrevidos videos en los que dejó ver la parte de su cuerpo que más llama la atención, es decir, su torneada retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

En otra de las postales, Yanet García dio la espalda a la cámara para mostrar su silueta en una atrevida pose que fue del agrado de más de 300 mil fanáticos, quienes cayeron rendidos ante su belleza. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

