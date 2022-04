Karol G se dejó solo un hilito dental para anunciar su Strip Love Tour USA 2022: fechas y ciudades

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de dos semanas donde Karol G cumplió uno de sus más grandes sueños: cantar en Coachella 2022. Ni un respiro se ha tomado cuando ya anunció su próxima gira Strip Love Tour USA 2022. La cual la llevará por varias ciudades de los Estados Unidos. Por supuesto, el anuncio lo hizo dejándose apenas un hilito dental mínimo y desde su cama.

Karol G es la artista latina más importante en la industria musical actualmente y probablemente sea la más trabajadora también. Apenas a un día de haber cerrado uno de los festivales más importantes de los Estados Unidos, Coachella, la colombiana ha anunciado a todos sus fans que sale de gira por Estados Unidos con su $trip Love Tour 2022. Recordemos que apenas el año pasado cerró el Bichota Tour y había iniciado también el Bichota Tour Latinoamérica 2022. Mismo que hará a la par de este. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Visitará 30 ciudades comenzando por el Allstate Arena en Chicago, Illinois, el 6 de septiembre. El circuito también hará paradas en Nueva York, Toronto, Miami, Los Ángeles, Houston, Las Vegas y más antes de terminar en Vancouver, BC el 29 de octubre. La fechas y ciudades se detallan a continuación y los boletos salen a la venta al público en general el viernes 29 de abril al mediodía hora local. View this post on Instagram A post shared by $TRIP LOVE TOUR (@striplovetour)

Desde el comienzo de su avance mundial, Karol G ha superado muchas plazas importantes en su carrera, siendo Coachella el último. En el festival de dos fines de semana, la cantante rindió homenaje a la música latina cantando temas de Selena, Shakira y más. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Karol G también estuvo acompañada de la invitada especial Becky G, con quien cantó su exitosa colaboración, “MAMIII”. El segundo fin de semana, J Balvin la acompañó en el escenario como sorpresa para interpretar su éxito “Mi Gente”. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

Y aunque hemos escuchado a Karol G muchas colaboraciones como en la última en “Un Viaje” con artistas colombianos, también estrenó una nueva canción de pop tropical en el escenario del festival titulada “Provenza”.

“Provenza” fue lanzado junto con un video musical que se hizo en las Islas Canarias y que fue dirigido por Pedro Artola. Ahí La Bichota vive en un mundo diseñado solo para mujeres.

