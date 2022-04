Mamás de Karol G y Becky G triunfan con sus sexys atuendos en Coachella 2022 ¡Espectaculares!

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después el exitazo de La Bichota en el festival de música Coachella 2022 celebrado durante dos fines de semana en California, muchos son los videos que han salido a relucir. En uno de ellos aparecen las mamás de Karol G y Becky G viendo a sus hijas en tarima y triunfando con unos atuendos muy sexys en Coachella 2022.

Alejandra Esquivias y Giraldo son las sensuales y hermosas mamás de Becky G y Karol G respectivamente. Por supuesto tenían que estar en primera fila apoyando a sus retoños, pero sobre todo sintiéndose muy orgullosas de las increíbles presentaciones que las mismas dieron en Coachella 2022. Lo que sí quedó claro es que las cantantes heredaron la belleza de sus sexys mamás. View this post on Instagram A post shared by Alejandra Esquivias (@iamalejandrae)

Con topcitos, shorcito y transparencias, las mamás de Las Bichotas Karol G y Becky G dejaron a muchos botando la baba. Se ven super jóvenes y sobre todo muy guapas. Además dejaron la voz y la energía desatadas cantando el éxito de sus hijas “MAMIII”. Sin duda, las mejores fans de las artistas hispanas. View this post on Instagram A post shared by martha 🌹 (@pupyottopito)

Karol G cumplió uno de sus sueños: cantar en uno de los festivales de música más importantes del mundo. Durante dos presentaciones en fines de semana separados, la colombiana rindió un homenaje a la música latina y sobretodo a su país, Colombia. View this post on Instagram A post shared by Bichotas.de.karolg (@bichotas.de.karolg)

El día de ayer Karol G tuvo de invitado a su paisano J Balvin. El mismo salió a cantar con un sombrero “vueltiao” colombiano y La Bichota con el tricolor de la bandera de Colombia en su ropa. ambos interpretaron el exitoso tema del reguetonero, “Mi Gente”. Pero estos no fueron los únicos latinos que triunfaron en Coachella 2022. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

Grupo Firme también levantó la bandera de México y dejó, junto a la Banda MS, el nombre del regional mexicano por todo lo alto. Eduin Caz y Jhonny Caz enamoraron con sus looks, energía y enloquecieron a los presentes al cantar “Tusa” de Karol G el fin de semana pasado. View this post on Instagram A post shared by Chismes SPANGLIOSO 💋💋 (@spanglioso)

Anitta fue otra que cautivó al público que asistió después de dos años de ausencia a Coachella. Allí interpretó su éxito “Envolver” y el más reciente “Gatas”. Esto sin mencionar que “perreó” al lado de Snoop Dogg y también besó a una bailarina en pleno escenario haciendo que la atmósfera en Indio, California se calentara. Estos fueron los latinos que más destacaron y esperamos ver muchos más en la próxima entrega del festival en el 2023.

