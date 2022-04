Así es la casa de playa donde Alejandro Fernández celebró muy enamorado su cumpleaños

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante Alejandro Fernández, quien es hijo del fallecido Vicente Fernández y de María Abarca, celebró el pasado fin de semana su llegada a los 51 años y lo hizo desde la comodidad de su casa de playa en Punta de Mita, en el estado mexicano de Nayarit.

El famoso ‘Potrillo’ compartió, por medio de sus redes sociales, algunos detalles de su festejo, en el que estuvo acompañado de sus hijos, de algunos amigos y de Karla Laveaga, su actual pareja.

“No le puedo pedir nada más a la vida. Gracias por tanta felicidad, salud y amor. Gracias por mi familia y amigos. Gracias por todas/todos aquellos que me mandaron un mensajito… Los llevo en el corazón”, escribió Alejandro Fernández en un video que muestra diversos aspectos del gran festejo que tuvo a orillas del mar.

Aunque la celebración se centró en el área de piscina, en el bar al aire libre y en la playa, el intérprete de ‘Me Dediqué a Perderte’ y sus hijos ya nos habían mostrado en el pasado otros sectores de su más que acogedora residencia, al ser ahí donde se refugiaron durante la etapa más intensa del COVID-19.

Camila, una de las hijas de Alejandro Fernández, se tomó hace un par de años una selfie en la sala, con lo que nos permitió observar a detalle esa habitación, así como el comedor, la cantina y la escalera que conecta con el segundo piso. View this post on Instagram A post shared by Camila Fernández (@camifdzoficial)

El albergue de descanso de los Fernández cuenta con un pequeño gimnasio con una serie de pesas y todo tipo de equipo para mantenerse en forma.

El gym, como otras habitaciones de la mansión, tiene paredes de piedra. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

Palapa

La palapa es uno de los lugares más disfrutados por Alejandro Fernández y sus hijos, quienes ahí hacen yoga y otros tipos de ejercicios de respiración y relajación. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

Terraza

La casa cuenta con un terraza con varios muebles de playa y que, a su vez, es utilizada por Marco Aurelio y Petra para jugar. View this post on Instagram A post shared by Marco Aurelio (@m.aureliofh)

