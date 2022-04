Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

LEO

Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial, cuidado con confundir tus sentimientos. Cambios en trabajo que te dejarán muy buenos ingresos y mejoras económicas. Si tu pareja se distancia un poco revisa su celular y sus amistades que frecuenta, ahí encontrarás el nombre y el motivo de porque lo hace y si es posible métele un susto para que aprenda y que sea lo que Dios quiera.

Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. La vida te dará una sorpresa muy pronto. Familiar te visitará. Eres muy perra y quien te la hace te la paga, sin embargo, no te apresures demasiado y espera un poco que la vida y el karma hagan su trabajo. Sino quieres cometer equivocaciones en tu vida aprende de tus errores.

No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Cambios en tu estado de ánimo, mejoraras en lo económico y comenzarás a planear un viaje junto con tu familia. Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos que pasarán en algunas semanas.

VIRGO

No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue para lograr concretar eso que tanto quieres y deseas en tu vida. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona, ten cuidado. Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara de tonto.

Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y que te generan trabajo y estrés. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar. Recuerda que el Karma es canijo. Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas y a la fregada con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana.

Atrévete hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento de trabajarle para conseguir lo que deseas y no hacer caso a comentarios pend#ejos.

LIBRA

Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú, el amor se manifestará en cualquier momento de tu vida sobre todo en los próximos dos o tres meses. No permitas que se pasen de mamilas contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor.

Viene una separación que te dejará grandes beneficios económicos deberás de saber aprovecharla. Viaje se cancela y en último momento por falta de acuerdos. Vienen cambios importantes, entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores.

Debes aprender a no contar tus sueños y proyectos porque las personas que te rodean son muy envidiosas y buscarán la manera de echarte todo a perder. Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación sexual y en cuestiones de gripas. Traición muy fuerte que te podría dañar demasiado y bien de alguien cercano puede ser amistad o familia.

ESCORPIO

Caída o golpe que te podría mandar al hospital. Ten cuidado por donde te desenvuelves. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad y sobre todo si están estrellados o pegados con enmendaduras. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti.

Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento. Encamamiento con expareja o nuevo amor. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor, aunque solo quiera dormir contigo.

Aprende a cumplir lo que prometes, la vida te podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio, ni pex así es esto, tarde o temprano hay que pagar las facturas. Vienen amores del pasado que estarán muy presentes y podrían llegar a incomodarte en estos momentos.

ARIES

Movimientos lunares podrían alborotar tus calores y tener ganas de sacar a flote tus bajos instintos y pecaminosos deseos sexuales, ten cuidado con eso pues podrías fornicar con quien no debes, recuerda que tú eres muy de enamorarte en una noche. Andarás con un carácter de mie$rda al punto que podrías dañar a personas que son muy importantes para ti, debes de cuidar más un poco de eso.

Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya estás bien entrado. Asume tus errores y no culpes a los demás de las fregaderas que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían.

Cuida mucho tu entorno para que las malas energías de quienes te rodean no te frieguen la existencia. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco.

TAURO

En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte y hacerte pasar un mal momento. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti.

Ten mucho cuidado con cambios en tus estados de ánimos pues podrías ocasionar un pinche conflicto muy fuerte dentro de tu familia. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente tonta que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presente en estos días. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Los sueños se materializan cuando se es constante.

Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Aléjate de quien te causa estrés o te llena de conflictos tu cabeza.

GÉMINIS

Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. No tengas miedo a enfrentarte a cambios en el área sentimental, deshazte de todas esas personas que solo te causen conflicto y no te dejen avanzar. Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus fregados errores.

Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. Es posible que al final del día te sientas triste y pienses que ya no hay esperanza de seguir de pie, pero si das una vuelta por tu alrededor y por tus sueños sabrás que vale la pena seguir trabajando para consolidar tus sueños.

Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo buenos momentos. En la medida que des recibirás y quizás multiplicado por 10. Deja que el pasado se vaya y no regrese más pues si regresa solo te va a traer tristeza al recordar a quien ya no está presente.

CÁNCER

Date la oportunidad de enamorarte de ti mismo y de darte todo ese amor que te debes para que nadie intenta dañarte o fregarte tu existencia de ninguna forma. No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. Podrías requiere regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho está hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las fregadas ganas.

Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Comenzarás a ver la luz en muchas cuestiones que antes te habían detenido o no te habían llevado por ningún lado. La vida será la encargada de mostrarte quien merece estar en contigo y quién no.

La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es una perra, uno es quien decide como quiere vivir y lo que quiere sufrir. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un fregazo.

PISCIS

Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga para ir por tus metas, sueños y objetivos. Ten mucho cuidado con una noticia que te llegará y no será real, no hagas caso pues solo te pondrá de muy mal humor.

Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos, reflexiona y piensa que decisión tomarás. A la fregada amores baratos de una hora, no tienes necesidad de eso, tú tienes mucho más valor que eso. La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas y eso por lo que has luchado desde hace mucho tiempo.

Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas y cuando menos acuerdes pueden darte una puñalada por la espalda.

ACUARIO

Cuidado con cuñados o cuañadas y vecinas que no te están viendo con los mejores ojos en caso de que las tengas. Siempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal sin embargo estas en una época en que vas a subir un poco de peso.

Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. Viene partida de una persona conocida o cercana, podría caer de sorpresa, ten calma y confía en los tiempos de Dios. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces.

Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado, debes comenzar a soltar eso que tanto daño te sigue haciendo. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa.

CAPRICORNIO

Es posible que andes un poco corto en el área de los dineros, pero al iniciar el mes siguiente comenzarás a ver la luz y encontrarás estabilidad en el área de los dineros y sobre todo en el área sentimental. Comienzas a planear un viaje, pero debes de ser muy inteligente pues muchas amistades falsas aparecerán en tu vida.

Llegará a ti una noticia, te sorprenderás mucho, aprende a quedarte con la boca bien callada y a no cometer una indiscreción que podría afectarte mucho en tu futuro, en la medida que aprendas avanzar en eso que te duele buscando razones para ser feliz será en la medida que eso quede en el pasado, sal y diviértete y dale a la put#eria sino tienes un compromiso ni a quien rendirle cuentas, no temas amores de una noche y aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso.

Ten mucho cuidado con dolores en espalda pues podría haber infecciones o problemas renales que deberás de atender a la brevedad. Es momento de creer y confiar más en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, no permitas que otras personas te quiten las gana y el deseo de ser mejor y de cumplir tus metas y proyectos

SAGITARIO

Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos además que estas por entrar en tu ciclo de cumpleaños y debes entrar en perra flaca. Momentos increíbles se aproximan, tanto shingazo te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes. No te dejes manipular por chismes de amistades quien buscarán ponerte en contra de sus enemigos.

Recuerda quién eres y de qué este hecho, hacia dónde vas y qué es lo que necesitas para ser feliz porque te la has pasado complaciendo a todo mundo y te has olvidado de complacerte a ti mismo. Vienen cambios bastante buenos que tienen que ver con tu economía, muchas mejoras y dinero extra que te va a ayudar un shingo a pagar muchas deudas que vienes cargando desde hace algún tiempo.

Cuidado con accidentes, viene un viaje fuera de tu rancho en el cual te la pasarás a todas margarás, disfrútalo al 100. La vida te devolverá a manos llenas lo que debía así que tiempo al tiempo y comenzarás a ver cambios y soluciones a tu favor. Ten cuidado con lo que deseas a los demás, para que eso mismo venga cargado de cosas buenas.

Te puede interesar: