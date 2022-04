Padre de Meghan Markle, Thomas, le da con todo al príncipe Harry y lo llama idiota

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una vez más el padre de Meghan Markle, Thomas Markle, vuelve a opinar sobre la pareja sobre todo arremetió con todo contra el príncipe Harry y hasta lo llamó idiota. Todo esto basado en unas supuestas dudas que tiene el hijo de Diana de Gales sobre regresar a Inglaterra o no para un evento de la Casa Real Británica.

El nieto preferido de la reina Isabel II, el príncipe Harry, dijo que no sabía si iría a Inglaterra a celebrar Jubileo de Platino de la monarca. Recordemos que la misma cumplió 96 años el pasado mes y lo celebró con una portada para la revista Vogue que, aunque no hizo, si aceptó salir en ella después de mucha insistencia. El hecho es que Harry no sabe si viajar y dejar aquí a Meghan Markle y a sus hijos: Lilibet y Archie. Cosa que el padre de la actriz, Thomas Markle, no ha dejado pasar por alto y aha aprovecha la ocasión para arremeter con todo en contra de su yerno. Activar subtítulos.

Las dudas sobre si ir a Inglaterra o no surgen porque, al renunciar a sus títulos reales, también renunciaron a ciertos beneficios como son la seguridad. Esto es sumamente costó a este nivel, pues el despliegue de seguridad debe ser grande. El príncipe Harry está temeroso de viajar y no tener esa protección. Su suegro, Thomas Markle, quien no lo conoce personalmente, ha opinado sobre esto. View this post on Instagram A post shared by Royal Life Europe 👑 (@royal_life_europe)

Thomas Markle dijo que le parece que el príncipe Harry siempre usa la misma excusa de su seguridad física para evitar a asistir a los eventos de la familia real. Además de llamarlo idiota, el padre de Meghan Markle aseguró que su respeto por el papá de sus nietos es cada vez menos: “No entiendo la mitad de las cosas que dice, siento muy poco respeto por ese hombre… Creo que es un idiota. Creo que es ridículo lo que ha dicho, sabe perfectamente el nivel de seguridad del que va a disponer. Sabe que estará totalmente seguro en esa situación. Hace unos días salió corriendo a ver los Juegos Invictus, que eran un escenario mucho más peligroso para él que el Jubileo”, agregó. View this post on Instagram A post shared by 5Avenue FM (@5avenuefm)

Thomas Markle tiene cinco años sin ver a su hija. No conoce a sus nietos, ni al príncipe Harry, mucho menos a la familia real. Sin embargo, el mismo dijo que viajará a Inglaterra para el Jubileo de los 70 años de reinado de Isabel II. La monarca que ha reinado por más tiempo. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

