Salma Hayek y su hija Valentina Paloma lucieron espectaculares en la sesión de fotos para Vogue México

No hay duda, la hija de Salma Hayek con François-Henri Pinault, Valentina Paloma Pinault, no es más una niña y además heredó toda la belleza de su madre. Esta premisa quedó comprobada con las espectaculares fotos que hicieron ambas para la portada de vogue México.

No es la primera vez que Salma Hayek aparece con Valentina Paloma Pinault en fotos, sobre todo desde la pandemia para acá. En un principio la actriz mexicana decía que prefería esperar que su hija decidiera si quería salir en redes sociales o no. Tal como sucedió después con su hermosa hijastra Mathilde Pinault, hija de su esposo François-Henri Pinault. Pero ya Valentina no es una niña y ella misma ha hecho acto de presencia con sus famosos padres en eventos importantes y alfombras rojas. Ahora repitió hazaña con su mamá para la portada de la revista Vogue México, donde se ambas se vieron espectaculares. View this post on Instagram A post shared by Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

“Qué gran regalo anticipado para el Día de la Madre. Me encantan estas hermosas fotos de @nicobustos y este momento tan especial con mi Valentina. ¡Gracias @voguemexico!”, fue el mensaje con el que Salma Hayek acompañó las fotos que salen en la edición de Vogue Mexico. Valentina Paloma Pinault parece tener sus cortos años de vida en esto porque posó como toda una profesional y no dejó espacio a dudas en cuanto a su belleza. Estamos seguros que este es solo el comienzo de lo que muy probablemente se convierta en un carrera para la jovencita de 14 años. View this post on Instagram A post shared by Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

Pero hoy la intérprete de “Frida Kahlo” no solo llamó la atención en su cuenta de Instagram por esta publicación. La actriz mexicana publicó un video donde se ve bailando nada más y nada menos que con el actor de Hollywood, Channing Tatum por motivo del cumpelaños de él. Obviamente, Salma Hayek se desató con su excelente destreza como buena mujer latina. Mientras que al actor, aunque le costó, también lo hizo bastante bien. No hay duda que la actriz que es todo un orgullo mexicano sabe como pasársela a lo grande en todos los aspectos de su vida. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

