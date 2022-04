Chiquis Rivera se convirtió en una sexy Barbie y se metió dentro de la caja de muñecas con la amiga

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La sensual Chiquis Rivera anda en la onda de sus amigas Bichotas Becky G y Karol G, no parar de trabajar y sacar noticia tras noticia para sus fans. La cantante acaba de lanzar su nueva paleta de sombras y labial a dúo para su marca BE Flawless Cosmetics en sociedad con Estrella Aesthetics convirtiéndose en en una sexy Barbie con su amiga, influencer y esteticista Judith Castro. Hasta se metieron dentro de una caja de muñecas ¡Y todo!

Encaje rosado, transparencias, látex y mucho cabello rubio típico de Barbie es la nueva imagen de Chiquis Rivera como campaña de promoción de sus nuevos productos. Sí, recientemente sacó un lápiz de cejas y un labial también. Pero ya sabemos que heredó no solo la belleza sino lo luchona de Jenni Rivera y no toma respiro. Sin miedo a nada se vistió de Barbie con su amiga, la reconocida experta en estética de Los Ángeles, Judith Castro. Muy empoderadas posaron para toda una sesión de fotos creativa y picante. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS COSMETICS (@beflawlesscosmetics)

Ya se ha comentado hasta la saciedad, Chiquis Rivera está más flaca y exitosa también. Recientemente dejó a más de uno botando la baba en los pasillos de los Latin AMA’s 2022, donde dejó claro que llevaba un hilo dental puesto con unos pantalones que la delataban. Además, se lució en la apertura de los premios producidos por Telemundo junto a Ozuna, Farruko y Black Eyed Peas.

Su hermano Johnny López junto a su novio Emilio Sánchez y todo el equipo de la cantante la acompañaron para tan importante día. Además, se han sumado al actual Abeja Reina Tour con el que Chiquis Rivera se ha estado presentando en varias ciudades de los Estados Unidos. Recientemente también estrenó su videoclip “El Honor”, en el que aparece prendiendo en fuego la ropa y el auto del ·galán” de la historia.

Pero del ex galán de Chiquis Rivera también se ha comentado en últimos días. La abogada de la sobrina de Lupillo Rivera fue a los tribunales para gestionar y agilizar lo del divorcio con el ex vocalista de La Banda EL Limón, Lorenzo Méndez, según contó la periodista Mandy Fridmann. Esto ha sido un “lleva y trae” entre ambos. Lo último que se supo por voz de ellos fue que a él le estaban exigiendo más documentos y que, de parte de ella, ya estaba todo completado. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, ninguno había ofrecido unas declaraciones oficiales en las últimas semanas sobre este asunto. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Por lo pronto, les dejamos el video de Chiquis Rivera, “Quiero Amanecer con Alguien”. Mismo que cuenta con casi el millón de reproducciones en Youtube.

