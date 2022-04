En hilo dental, Alicia Machado hace candente sesión de fotos y la publica en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alicia Machado es una mezcla explosiva: talento, belleza y simpatía. Sin miedo a nada, la ex Miss Universo se despejó de su ropa y posó con un mínimo hilo dental y otras prendas de ropa interior incluyendo las famosas fajas perfectas que la han ayudado a recuperar su figura después de ganar La Casa de los Famosos.

Al ritmo de Los Ángeles Azules y Belinda, Alicia Machado bailaba al tiempo que presumía su perfecta figura y colita en hilo dental mínimo. “Un día glorioso! De encuentro entre mujeres, de visión y trabajo. Prepárense! Porque todas merecemos la figura que soñamos by @solbeautyandcareoficial @solleon21 Vamos con todo”, fue lo que escribió la venezolana en su cuenta de Instagram al tiempo que mostraba por qué fue elegida como una de las mujeres más bellas del universo. View this post on Instagram A post shared by VeroSofi• ᴀʟɪᴄɪᴀ ᴍᴀᴄʜᴀᴅᴏ's ғᴀɴ (@machado.priority)

Recientemente Alicia Machado ofreció una entrevista, donde reveló muy poquito de sus próximos proyectos: una participación especial en La Casa de Los Famosos 2, donde ya están confirmadas Mayeli Alonso, Niurka Marcos y Laura Bozzo: y una serie con Telemundo. Pero también contó un poquito de cómo ve la maternidad hoy en día. Incluso confesó que le gustaría adoptar un nino de Venezuela y otro de Ucrania. Sin embargo, también afirmó que para eso no solo hay que tener dinero sino tiempo. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado News (@amachadonews)

En cuanto a su corazón, por ahora, la ex reina de belleza sigue soltera. Pero sus fans no han dejado de expresarle que le encantarían verla con el también actor venezolano Jorge Aravena. Entre ambos hay una quimica increible y se cuidan el uno al otro. Pero ya han dejado claro que entre ellos solo hay una excelente amistad. De su última relación con Roberto Romano, misma que surgió dentro del reality de Telemundo, Alicia Machado ha afirmado que aún no está preparada para hablar de eso a detalle. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado News (@amachadonews)

Machado sigue presentándose con su obra teatral “Yo Sí Soy Arre***” escrita por Enrique Salas y dirigida por la primera actriz venezolana Elba Escobar. Con la misma se ha presentado en varias ciudades de los Estado Unidos, así como también recientemente en Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Sigue leyendo:

Alicia Machado se quitó el sostén, mostró parte de sus senos y mandó poderoso mensaje en Instagram

Alicia Machado y Ninel Conde, juntas y en bikinis, navegaron en yate por Miami Beach rodeadas de amigos

Alicia Machado y Niurka Marcos juntas pero no revueltas en La Casa de Los Famosos 2

Alicia Machado cancela evento por síntomas de COVID-19

Alicia Machado revela la verdad por la cual no está lista para volver a ver a Roberto Romano tras romance en ‘La Casa de los Famosos’

Alicia Machado se luce en microtanga rosa mientras recibe un masaje en su cintura