Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de abril de 2022

LEO



Deja que cada persona se haga garras con su vida, ya no es momento de seguir esperando de las personas algo que no te van a dar, te cansarás de la espera. Amistad retorna y te pedirá disculpas por un error que cometió; tu sabes si te vuelven a ver la cara. Cambios laborales y oportunidad de un negocio aparecerá en cualquier momento.

No descuides tu cuerpazo criminal y cumple tus propósitos de este año o podrían volver a fallarte. Deja que el mundo siga su rumbo, pero tú tampoco te detengas en tu andar, algunas veces le entras mucho a la flojera y prometes y prometes y no cumples nada. Días de reflexionar sobre lo que has hecho y sobre lo que te falta por hacer. Tristeza y depresión te va a envolver al finalizar los días, deja de pensar en el pasado y en lo que no existe y centra tu tiempo en el ahora.

Despojate con un baño de epazote y espinacas de toda esa mala energía que nadas caragando y que muchas veces te roba el sueño. Si tienes pareja debes procurar no mentirle o de lo contrario te meterás en grabe problema cuando la verdad salga a flote. Manda a la shingada a gente falsa e hipócrita que solo te causa conflictos en tu vida personal y familiar.



VIRGO



No te quedes con ganas de nada y vive que ha eso viniste a esta vida. En el amor grandes momentos, si tienes pareja se irán solucionando los problemas poco a poco pero no vuelvas a caer en las mismas cuestiones. No pretendas cambiar tu modo de ser solo porque a esa persona no le parece o le agrada, viniste a ser tú y no a ser lo que los demás quieren, sino les gusta pues que los busquen que no eres un instrumento de complacencias.

Números de suerte serán el 31, 5 y 10. Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales tendrás que tomar grandes decisiones, va a ser complicado y no sabrás qué elegir, pero con el paso de los días sabrás qué te conviene y que no. No permitas que nadie te robe tu paz y tu tranquilidad y menos tu amor propio, trabaja en ello. Semana de arduo trabajo en la cual deberás sacar pendientes para que no te agarren las carreras.

No dejes de luchar por tus sueños y metas, ya no es momento de perder el tiempo, recuerda que solo tienes esta vida para ser feliz e ir por tu meta y objetivo. Cuidado con cambios de última hora en el amor, nada de mendigar caiño, amor ni atención por nadie.



LIBRA



Vienen momentos muy buenos para ti y grandes oportunidades en lo laboral que te dejarán grandes ganancias. Si tienes pareja y se ha notado distante es momento de poner las cartas sobre la mesa y darle una sacudida a esa relación para poder crecer y mejorar. Amor de una noche aparecerá, cuidado con expareja podría aparecer y arruinarte mucho de tus planes.

Números de la suerte el 58, 76 y 9.No dejes que la vida te cobre facturas que no son tuyas, sueles meter mucho las manos al fuego por quien no sabe que mañas trae y que ha hecho en realidad. Un amor andará rondando tus filas, pero ya no eres la 4endeja de antes, será complicado que te vuelvan a ver la cara de estudipa.

Cuida mucho tu entorno pues está lleno de personas que podrían dañarte o meterte en problemas, has confiado demasiado en quien ya te ha traicionado varias veces, ya no es momento para cometer equivocaciones, centra tu vida y tiempo en tus necesidades y en eso que te mueve el piso y no en cuestiones vanas que solo te han dejado mortificaciones y problemas.



ESCORPIO



Date la oportunidad de creer más en ti y de no volver a cometer las mismas locuras. Quizás tu carácter no es lo que otras personas esperan de ti, pero es tu manera de decir lo que sientes sin pelos en la lengua y haciendo la hipocresía a un lado. Muchas veces esa sinceridad te ha llevado a perder a personas que significaban mucho para ti, deja de lamentarte por eso y si esas personas no siguieron en tu vida es porque no merecían ya estarlo.

Momentos increíbles en los cuales tomaras decisiones importantes. Trata de ser más sincero con las personas que te rodean, tu sinceridad, aunque sea dolorosa hablará muy bien de ti. Hay días en los cuales no te encuentras o desconoces el camino que has seguido para llegar hasta donde ahora te encuentras; recuerda que eso es gracias a tu constancia y dedicación.

Hay momentos en que no sabes qué camino tomar o qué seguir haciendo con tu vida, te has sentido algo deprimido y no es para menos, las situaciones que viviste en tu pasado no has logrado superarlas del todo. Números de la suerte el 39, 65 y 93.



ARIES



Quien se va pierde, no desistas de tus sueños, sigue ahí luchando por eso que siempre soñaste y cuando menos esperes se te dará, nadie dijo que esto sería fácil, lo más difícil es dar el primer paso, pero una vez haciéndolo nadie podrá detenerte. No es necesario que pagues con la misma moneda las traiciones de otras personas, recuerda que tú no estás hecho de la misma basura que ellos, tu cobra un precio mucho más caro y no al momento sino cuando menos lo esperan.

En el amor quizás no te ha ido del todo bien, pero eso se debe a que tu mejor tiempo aún no ha llegado, confía más en tu instinto y en tu capacidad de atraer lo que quieres y así va ser. No permitas que cambios de ultima hora muevan tus planes y proyectos que tienes hoy en día en mente. No seas negativo o negativa en tus sueños pues al hacerlo sueles alejarlos cada día un poco más, debes pensar positivo pues es la manera en que comenzarás atraerlos.

Te esperan cambios muy buenos, mucha maduración, dejarás de ser quien antes eras y ahora verás la vida de otra manera, ya no te hace falta nadie para ser feliz porque has encontrado el verdadero balance en tu vida. Números de la suerte el 12, 34 y 8.



TAURO



Cuidado con enfermedades respiratorias pues podrían afectarte el próximo fin de semana. Viene cambio en tu estado de vida, comenzarás a cuidarte más e inclusive ya te nació la necesidad de hacer ejercicio y comer sanamente, hazlo no dejes pasar esas ganas. En poco tiempo lograrás recuperar tu cuerpazo criminal.

Mucha incertidumbre en tu vida, has visto pasar tu vida y te has lamentado por no conseguir todo lo que te proponías cuando eras más joven, deja de lamentarte y ponte a trabajar en esos sueños que se perdieron y no supiste donde quedaron. Números de la suerte el 23, 56 y 45. Quien te quiera deberá de demostrártelo y deberá de olvidar tu pasado para poder empezar de cero. Deja que el mundo ruede y se transforme en lo que quiera, tu ve a tu paso y disfruta cada trayecto de tu andar por la vida. Cuida más tu entorno y dedica más tiempo a tu familia pues esa será la clave de tu felicidad, comparte más momentos con ellos y gozalos como sino hubiera un mañana.

Es probable que salgas de viaje a un lugar cercano, te la pasarás increíble, vienen momentos muy buenos en los cuales tus amistades tendrán mucho qué ver. Sino has encontrado el trabajo que buscas es porque has estado buscando en los lugares incorrectos; la vida te va llevar por el camino correcto si te pones pila y vas por dinde realmente quieres y deseas.



GÉMINIS



Es momento de que pienses en una relación estable, ser él o la segunda en la vida de alguien más jamás te dejará nada bueno más que tristeza y dolor pues sabes bien que jamás tendrás a esa persona al cien por cienta. La vida te va demostrar con señales por qué camino debes de seguir para lograr la estabilidad que deseas. Si no tienes quien te masque es porque no quieres porque pretendientes siempre has tenido. Mejoras laborales.

Números de la suerte el 34, 58 y 91. Vienen grandes oportunidades en el amor, pero deberás de ser muy inteligente para no volver a cometer los mismos errores que antes, trata de cuidar más tu carácter y sobre todo la parte de tu orgullo pues sabes que es uno de tus mayores defectos, sueles tardar tiempo para que se te pase el coraje cuando alguien te falla o traiciona sean amigos o pareja.

Cuidado con el sexo eres una persona demasiado intensa y explosiva y quieres nomas estar arriba del guayabo, dale chance a tu pareja que se recupere para que las relaciones mejoren y no caigan en el aburrimiento. Es momento de pensar en el mañana, en tus sueños y en tus metas y en todom eso que deseas y te hace feliz sin preocparte por los demás.



CÁNCER



Vienen muchos cambios, compras de autos o de casas, algo grande comenzará a darse y de la mejor manera y forma. Hay días en que te sientes solo y no sabes cómo continuar eso se debe a que has caído en la rutina laboral o en la rutina de la relación en caso de tener una, un viaje te vendría perfecto y unos días con las personas que más quieres.

Ten cuidado con enfermedadees infecciosas que se podrían presentar en cualquier momento y ocacionarte ciertos problemas. Amistad te va traicionar y bien gacho. Podría llegar una persona nueva a tu vida y llegará mediante red social o mediante una amistad. Empezarás a sentirle sabor a la vida, después de la tormenta viene la calma y la nueva vida que estas llevando comenzará a encontrar su estabilidad, no es momento de más lamentaciones sino de ir para adelante con la frente bien en alto y disfrutando todo lo que la vida pone a tu paso.

Estás en tu etapa de cerrar ciclos y todo lo que emprendas en estas fechas te resultará, trata de no ir tan aprisa y de ir buscando manera de cerrar cualquier ciclo del pasado que haya quedado abierto. Si no tienes perro que te ladre no te mortifiques, es momento de cumplir tus objetivos sin tener que estar dando explicaciones. Números de la suerte el 11, 33 y 85.



PISCIS



Trata de llevar una vida más tranquila y más plena, no te la compliques tanto que dentro de poco tiempo encoentrarás la paz y la estabilidad en tu vida. No dejes nada para el futuro es momento de hacerlo y emprenderlo hoy. Dile adiós a todas esas depresiones absurdas que te han dañado y afectado tanto, no permitas que ya esas tristezas te quiten las ganas de vivir y de seguir soñando.

Cuidado con lo que sale de tu boca pues tendrás el poder de herir a personas que en verdad han significado mucho para ti. Números de la suerte el 46, 80 y 1.Cuida más tu entorno pues él no hacerlo podría dañarte demasiado sobre todo el entorno familiar o con amistades que se ven chismes, malas caras y mucha hipocrecia. Movimientos importantes en tu economía te ayudarán a mejorar mucho más, es importante que pienses en el futuro y en tu pareja en caso de tener y ver hacia donde van y que esperan del uno y del otro, si andan por pasarla bien y divertirse podrían solo estar perdiendo el tiempo.

Cuidado con amores de una noche y con una persona sercana a una amistad que no tiene buenas intenmciones contigo. Muchas sorpresas y cambios que te van a hacer un mejor ser humano y mejor persona, no vayas tan rápido en tu vida, no hay porqué hacerlo, vive y disfruta cada momento como si fuera el último de tu vida.



ACUARIO



No descuides tu cuerpazo criminal pues estarás en etapa de subir de peso, se acerca el cierre de un ciclo y una ola de buenos deseos y buena suerte que deberás materializarlos cuanto antes para que todo resulte de la mejor manera. La vida te devolverá a manos llenas lo que te debía en el pasado solo es cuestión de esperar un poco más.

Momentos inolvidables llegarán y con ellos 1 persona muy importante que te enseñará el verdadero valor de la amistad. Vienen cambios muy importantes para tu vida y con estos una mejora en el área laboral solo exige lo que mereces. No te permitas volver a cometer errores de los cuales te costó mucho trabajo sanar o salir adelante, ya aprende de tus caídas. Números de la suerte el 12, 36 y 61. Si esa persona te traicionó y te hizo tocar el fondo agradece pues no volverás a ser la misma persona y jamás alguien te la volverá hacer pues estarás preparado para enfrentar cualquier situación que la vida te ponga frente a tus ojos.

No permitas que cambios de ultima hora en tu estado de animo te ponga en contra de quienes más quieres. Amor de una noche bien presente y con ex pareja, ay Dios! Si tienes pareja podría estarte ocultado algunas cosas o verdades que al enterarte te pondrás muy de malas. Cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no te dará nada.



CAPRICORNIO



La vida te dará una sorpresa en proximas fechas y con nombre y apellido. No confíes en amistad de piel blanca quien no tiene buena intención contigo y podría meterte en ciertos problemas de los cuales te será complicado salir. Cuídate de caídas y golpes los cuales estarán a la orden del día.

Noticias de ex amor aparecerá y con ella una propuesta laboral que podría ser inclusive en otra ciudad. Números de la suerte el 47, 55 y 89. Es momento de confiar y creer en tu capacidad de lograr todo lo que te propongas simplemente es cuestión de ponerte a trabajar en eso y verás los resultados. No te permitas caer en discusiones con familiares o amistades pues vienen pleitos o discusiones y serán por cuestiones del pasado que no deberían seguir afectando el ahora. Debes aprender a cuidar más tu salud pues este mes podría complicarse por problemas respiratorios e infecciones en tu garganta, cuidado con los días 28, 29 y 30.

Un viaje que tenías en puerta se va a cancelar por falta de acuerdos y recursos económicos. Vienen días de muchas responsabilidades y muchos cuidados dentro de tu familia o con tu pareja en caso de tener. Vienen días en los cuales tomaras decisiones muy importantes en tu vida, decisiones que podrían repercutir en tu futuro.



SAGITARIO



Cuida mucho tu entorno y tu forma de expresarte ante los demás para que el día de mañana no te metas en problemas. Aprende a mandar a la fregada a esas personas que han constituido un problema, si tu cometiste un error debes pedir perdón y no seguir guardando rencores dentro de tu corazón.

Hay momentos en los cuales quisieras irte lejos y no volver más, hay problemas serios de ansiedad y cuestiones de bipolaridad que has venido cargando desde hace algún tiempo, inclusive se te va mucho el sueño. No te compliques la existencia y trata de ver la vida de manera más amena y sencilla, te preocupas por cuestiones que no deberán tener ningún grado de importancia hoy en días. Números de la suerte el 43, 69 y 86. Estas en una etapa complicada de tu vida pues no sabes qué camino elegir y qué decisión tomar por una parte esta un cambio importante y por otra conservar y vivir en tu pasado que a pesar de todo te ha llenado de felicidad y de buenos momentos.

La vida y el amor te llenarán de cambios y cosas buenos si así lo quieres y deseas, solo debes de ponerle las ganas y el optimismo que se requiere. Es preciso que aprendas a confiar cada día un poco más en ti y te llenes de seguridad y valor para enfrentar el mundo y lo que venga. No te dejes manipular por comentarios de otras personas que buscarán sacar algo de provecho de tu vida.