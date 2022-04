Karol G cambiará su cabello azul

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Se ha dado a conocer una entrevista para Young Hollywood en la que Karol G confiesa que cambiará su cabello azul e incluso reveló detalles de cuándo planea hacerlo. Lo que sí no tiene ni idea es a qué color hará este cambio radical. Todo esto sucede después del éxito absoluto de sus dos presentaciones en Coachella 2022, donde dejó el nombre de todos latinos y sobre de su natal Colombia muy en alto.

“Dios mío sí. Yo estoy así todo el tiempo con mi cabello porque quiero cambiarlo. Estoy lista para cambiarlo, pero aún estoy de gira… También sé que mucha gente en otras partes del mundo quieren ver a Karol G… la era de Karol G con el cabello azul. Estoy en gira todavía, pero lo haré apenas termine el tour. Estoy lista”, dijo la reguetonera durante una de las entrevistas que le hicieron en el release de su nuevo videoclip “Provenza”. Mismo que fue grabado en Las Islas Canarias y que da fuerza aún más al mensaje de empoderamiento femenino de La Bichota. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLOUD (@karolg.anuel.news)

También dijo que no está muy segura de qué color usar después de cambiar el color azul de su cabello. Confesó que ha estado probando pelucas de varios colores y han pensado en quizás usar su color original, pero que es una decisión muy difícil. Aseguró que su cabello es parte de la marca Karol G y que la da miedo cambiar a otro color y que no funcione o no guste: “Yo amo mi azul“, agregó. Karol G luce su cabellera azul en Coachella 2022. Foto: Amy Sussman/Getty Images.

Karol G dio una muestra de todo el crecimiento que ha tenido como artista. En el propio festival Coachella 2022, entre canción y canción, dijo como hoy puede ver el fruto de 16 años de carrera. Incluso el segundo fin de semana tuvo de invitado a su paisano y colega J Balvin. Mismo que corroboró haber trabajado de cerca a Karol G desde que los dos eran muy jóvenes en colegios y eventos muy pequeños. Hoy en día son los artistas latinos más importantes de la industria musical. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

Durantes estas dos presentaciones también la acompañó una de sus grandes amigas y también cantante, Becky G. Ahí cantaron juntas por primera vez en vivo el éxito “MAMIII”. Por supuesto, el público enloqueció con ambas. Todas las pelucas azules se dejaban ver entre la multitud. Razón por la cual no es de extrañar que Karol G tema al cambio de color de su cabello. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Apenas terminó el festival Coachella 2022, Karol G anunció su gira $tripe Love Tour 2022, que la llevará por varias ciudades de los Estados Unidos nuevamente. Recordemos que apenas en octubre terminó el Bichota Tour. Sin embargo, el Bichota Tour Latinoamérica continuará a la par de la gira que anunció recientemente en Norteamérica. Sin duda, la colombiana no para de trabajar y a su vez cosechar éxitos. Aquí les dejamos uno que marcó un antes y un después en su carrera, “Bichota“.

