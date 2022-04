“La chava no estaba en sus cinco sentidos”, chofer de Debanhi Escobar niega haberla acosado sexualmente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El conductor de una aplicación de taxi, Juan David Cuéllar, quien transportó a Debanhi Escobar la madrugada del 9 de abril, día de su desaparición, negó ayer que la hubiera acosado sexualmente, como acusó el padre de la joven, Mario Escobar.

“Nunca pensé estar en esta situación, no le debo nada a nadie y quiero que todos sepan la verdad y más que todo porque el señor (padre de Debanhi) hace una acusación grave, me acusa de acoso y en ningún momento la acosé“, dijo Cuéllar al diario Reforma.

“El señor dice muchas cosas, pero él no estuvo ahí, no conoce la verdad”, agregó.

Cuéllar, quien fue entrevistado por una televisora local, dijo que Debanhi y sus dos amigas lo contactaron a través de la aplicación Didi para las recogiera en una casa ubicada en San Nicolás.

El chofer afirmó que se trató de un trayecto breve, a penas a tres cuadras de la plaza principal de San Nicolás, pero, al no encontrar a una de sus amigas, las jóvenes le solicitaron que las trasladara a la zona de quintas aledañas a las instalaciones de la FGR en Escobedo.

Antes de descender, le solicitaron su número telefónico para que las retornara a su domicilio, en un servicio por fuera de la aplicación regular de Didi y Cuéllar accedió.

El chofer señaló que alrededor de las 4:00 horas del 9 de abril recibió un mensaje de las mujeres para que pasara por ellas, pero sólo Debanhi ingresó al auto.

Sus propias amigas la subieron a la parte trasera del vehículo conducido por Cuéllar, mientras que ellas se retiraron en otro auto con unos jóvenes que conocieron en la fiesta.

Según Cuéllar, Debanhi Escobar estaba enojada con su par de amigas, ya que no la quiseron llevar.

La joven le solicitó al chofer un cable para cargar su celular, mientras se trasladó al asiento delantero del taxi.

Cuéllar afirma que la víctima se negó en repetidas ocasiones a proporcionarle una dirección para su traslado, por lo que le preguntó a sus amigas dónde vivía y ellas le comunicaron su dirección.

Intempestivamente, Debanhi le solicitó a Cuéllar que detuviera el vehículo, a lo que el chofer se negó, por lo que ella solicitó que la llevara en otra quinta donde había una fiesta.

“Yo pensando que iba a vomitar, en ningún momento pensé que ella se iba a bajar, se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías, le aviso a sus amigas que se bajó”, según publicó Reforma.

“Yo duro tres minutos parado por si ella se regresa, se arrepiente, no sé, ella nunca volteó y yo lo que hice fue seguir, dije ‘no puedo hacer nada'”.

El chofer aseguró que Debanhi no se encontraba bien.

“La chava no estaba en sus cinco sentidos, eso sí lo puedo decir por las palabras, no hilaba las oraciones, no tenía plática concisa.

“Grabé un audio donde hablaba cosas que ni siquiera habíamos platicado, yo no la conocía, me decía cosas que no concordaba con lo que estábamos diciendo”.

Cuéllar aseguró que intentó comunicarse con la madre de Debanhi, pero sus amigas se negaron a proporcionarle el teléfono. Juan David reiteró que su intención fue ayudarla y que está a disposición de la Fiscalía General para colaborar en las investigaciones.

