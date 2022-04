Adamari López, Jacky Bracamontes y Chiquinquirá Delgado están entre las 10 personalidades más influyente de la TV hispana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Además de la televisión, algunas celebridades se han abierto camino con otro tipo de contenido, lejos de las directrices editoriales de las cadenas televisivas en las redes sociales. Muchos fans esperan cada publicación día a día para saber en qué andan sus estrellas favoritas de las TV hispana. Unas de ellas son: Adamari López, Jacky Bracamontes y Chiquinquirá Delgado, quienes encabezan la lista de las 10 personalidades más influyentes y con más seguidores en las redes sociales.

La agencia de marketing de influencers SocialPubli, realizó un análisis de los perfiles de las personalidades de la TV hispana más seguidas en redes sociales. El ranking de las 10 personalidades de la TV hispana más influyentes en redes sociales lo lidera Adamari López, conductora del programa matutino Hoy Día de la cadena Telemundo, quien cuenta con más de 18 millones de seguidores en sus redes sociales. En segundo y tercer lugar se encuentran Jacky Bracamontes, quién también se ha

desempeñado como conductora de la cadena Telemundo para “Miss Universo 2021″ y “Así Se Baila” con más de 15 millones de seguidores, y Chiquinquirá Delgado, quien funge como presentadora de “Mira Quién Baila” en TelevisaUnivision y cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

“Estas grandes audiencias muestran el gran poder de las redes sociales hoy en día y demuestran que la influencia de estas figuras de la TV hispana traspasa la pantalla chica. Las redes sociales son un lugar de encuentro para los fanáticos de estas personalidades, donde no solo pueden ver más contenido de sus estrellas favoritas sino también interactuar con ellas directamente. Además, para muchas de estas personalidades en el ranking, las redes sociales no solo son una fuente de publicidad y promoción, sino que representan una fuente de ingresos adicional y muy lucrativa. Conocemos de

personalidades que cobran cinco y seis cifras por campañas,” comenta Ismael El-Qudsi, CEO de SocialPubli. View this post on Instagram A post shared by SocialPubli (@socialpublies)

El resto del ranking de las 10 personalidades más influyentes de la TV hispana lo componen: Alejandra Espinoza, presentadora de la cadena TelevisaUnivision para “Premios Lo Nuestro“, “Nuestra Belleza Latina” y “Premios Juventud” – 9,298,963 de seguidores en Instagram. Seguida de Jorge Ramos, Presentador de “Al Punto” y “Noticiero Univision“, así como “Real América con Jorge Ramos” y tiene 7,300,478 de seguidores en la misma red social. Le sigue la “Flaca” consentida Lili Estefan, presentadora del programa de entretenimiento “El Gordo y la Flaca” por TelevisaUnivision con 7,278,937 de seguidores. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

Pero la cuenta sigue y más abajo pero no menos importantes está Francisca Lachapel, conductora del programa matutino “Despierta América” de la cadena TelevisaUnivision con 5,811,421 de seguidores. Don Francisco, legendario presentador de “Sábado Gigante” y conductor hoy en día de “Don Francisco: Reflexiones” por CNN en Español con 5,717,784 de seguidores en Instagram. Le sigue Raúl de Molina, presentador del programa de entretenimiento “El Gordo y la Flaca” por TelevisaUnivision con 4,923,814 de seguidores y por último y de número 10, Jomari Goyso, conductor del programa matutino “Despierta América” de la cadena TelevisaUnivision y fashionista de la misma con 4,515,384 de seguidores. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

“Cada red es conocida por algo en particular y dependiendo de en qué se desempeña cada personalidad tiene más influencia en una red o en otra. Twitter, conocida por ser la red favorita de los periodistas, por ejemplo, es donde Jorge Ramos cuenta con más alcance mientras que en redes con más enfoque lifestyle vemos que famosas como Adamari López y Jacky Bracamontes están teniendo muchísimo éxito,” agrega El-Qudsi. Durante la pandemia el uso de las redes sociales se disparó, liderado en gran parte por el boom de TikTok, donde muchas celebridades han ido migrando y han trabajado en hacer crecer sus perfiles. Se estima que TikTok actualmente tiene alrededor de 1,000 millones de usuarios cada mes lo que la ha catapultado a ser la red social de más rápido crecimiento en el mundo y la más codiciada por los famosos que buscan conectar con nuevos públicos. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

“Entre las personalidades de la TV hispana en Estados Unidos, Adamari es la reina indiscutible de las redes sociales y TikTok es la red social donde más se está destacando en estos momentos. Ha sabido emplear las redes muy bien para mantener una comunicación continua con sus admiradores y se muestra cercana, lo que sin duda conecta y la hace ver más humana y natural,” comenta El-Qudsi. Las redes sociales han permitido que las personalidades de la televisión exploren nuevos formatos y se presenten de una manera diferente al rol tradicional que tienen en la pantalla chica. En la comunidad hispana, las redes se han vuelto un sitio habitual de encuentro. Así lo confirman datos recientes que indican que los hispanos lideran el consumo en EE. UU. de redes sociales en teléfonos inteligentes, con un promedio de 279 minutos por semana.

Sigue leyendo:

Adamari López y Jacky Bracamontes tuvieron un inesperado y helado encuentro en Colorado

Adamari López y Jacky Bracamontes hacen sexy baile con vestidos muy cortitos en los pasillos de Telemundo

Adamari López se tatúa los pezones de sus senos a 16 años de realizarse una mastectomía

Chiquinquirá Delgado presume su delantera con topcito y como pocas veces hemos visto a la estrella de Univision

Chiquinquirá Delgado usa vestido transparente y deja a la vista su ropa interior