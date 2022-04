Así es la casa de Daniella Navarro, la venezolana que llega a ‘La Casa de los Famosos 2’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz venezolana Daniella Navarro, de 38 años y quien formará parte de ‘La Casa de los Famosos 2’, nos ha llevado a conocer por medio de diversas fotografías y videos algunos de los rinconcitos más íntimos del hogar que comparte con Uguiella, su pequeña hija, quien nació producto de su relación con el beisbolista Ugueth Urbina.

Por lo visto en sus publicaciones, nos pudimos que la actriz de ‘Tierra de Reyes’ y de ‘100 Días para Enamorarnos’ vive en una muy linda casa.

Cocina

Gracias a un video que muestra a Uguiella haciendo unos deliciosos pancakes fue que pudimos conocer su cocina, un espacio que está equipado con alacenas de tono gris, así como con electrodomésticos de acero inoxidable.

Su cocina también consta de una isla central que puede ser utilizada para preparar los alimentos y como desayunador.

Comedor

Su comedor, desde el que se tiene vista a un cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe, está compuesto por una mesa rectangular de tono blanco con capacidad para varias sillas de color hueso. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Sala

Su sala, que da al área de patio por medio de un ventanal, consta de un sofá modular de tono hueso, de un taburete, de una alfombra roja, de una mesa de centro, de una televisión empotrada a la pared y de un par de fotografías de Uguiella, quien va que vuela para seguir los pasos de su madre en el mundo del entretenimiento. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Recámara principal

Su recámara está conformada por una cama grande con ropa de cama gris y cabecera blanca, así como por una mesa de noche y una cómoda de color blanco. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Su dormitorio es completado por un espejo de cuerpo completo, por una alfombra, por un taburete y por una serie de fotografías que la muestran modelando muy sensual para la cámara. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Sigue leyendo:

Así son las casas que Frida Sofía no disfrutaría si es desheredada por Alejandra Guzmán

Conoce la mansión de Hidden Hills que Jeffree Star vende, pero que nadie quiere comprar

Así es por dentro la ‘mansión aérea’ en la que Pepe y Ángela Aguilar viajan por Estados Unidos

Hijo de Ricky Martin muestra por dentro la lujosa mansión que tienen en Puerto Rico