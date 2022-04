Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si tienes pior es nada ponle atención porque ya anda medio arto de tu geta y podría buscar en otro lado lo que no tiene en casa., así que ponte perris Cuidado con soltar la lengua demás, hay personas que te envidian demasiado y que esperan que sueltes el veneno pa utilizar esa información en tu contra. No dejes que se metan otras personas en tu vida, recuerda que tu tienes la ultima palabra. Subirás de peso por entrarle tan duro a la tragazón y saldrás del ejido o rancho donde vives, viene un viaje en próximas fechas con amistad o con familia. Cuida mucho tu forma de ser con los demás porque dejas mucho que desear con tus comentarios fuera de lugar. En los negocios mucha oportunidad, pero tienes que invertirle más en cuestiones de compra y venta. Aguas con amistad chismosa anda ladrando mucho de ti y tu familia a tus espaldas. Despabílate y toma las fuerzas de onde sea, ya no es momento de andar de chancluda, ponte tu mejor vestido de lentejuela y sal a vivir y disfrutar cada día que mañana será muy tarde.



VIRGO



El amor no se hizo pa uno o dos días ancina que si quieres algo estable fíjate a quien le aflojas las tepalcuanas, no sueltes el calzón antes de tiempo o de lo contrario ni adiós te dirán. Si ya tienes pareja es momento que se reencuentren y le des una segunda oportunidad pues ha habido momentos en que pareciera que son dos extraños juntos. Mucha suerte en juegos de lotería, ancina que aplicate porque traerás mucha suerte. Te la pasas quejándote de todo pero mesmamente no haces nada pa salir del fregado apuro, la solución siempre ha estado en tus mendigas manos pero nomas le andas dando gueltas al asunto. Invierte en tu imagen que al final es lo que te va dejar algo bueno, al menos el autoestima es lo que te va subir. Vienen días en los que te sentirás achicopalada por no saber resolver ciertos problemas que te han mermado la fregada existencia, quita de tu camino a todas esas personas que nomas te incomodan o te hacen sentir la peor persona del planeta. Cuidado con chismes de vecindad que estarán circulando sobre ti o tu propia familia.



LIBRA



Cuidado con amistades falsas recuerda que ahorita el mundo esta de cabeza, no metas las manos al fuego por ninguna, ya las conoces. Bájale a los tacos, tortas y tamales que andas en una etapa en la cual se te va a estar haciendo bolas el fregado engrudo, estas en unas semanas en las que subirás de peso mucho, ancina que no comas mugrero que nomas te engorda. Recuerda quién eres y de lo que estas hecho. Viene una separación en la familia y un cambio que tiene que ver con horario laboral o con trabajo. Traes en mente un fregado viaje que si te pones bien buza caperuza se va a consolidar muy pronto aunque para eso vas a necesitar sacar un prestamos en compartamos o pedirle fiado a una amistad o familiar. Deja de sentirte la mas deseada y bajale dos rayas a tu alsanería, debes poner los pies en la tierra y no perder el piso si quieres progresar en esta vida. Viene cuestión de pagos y trámites, cuidado con el mendigo buro de crédito pos por apostar o prestar tu nombre podrías terminar en problemas con la justicia.



ESCORPION WINS



Ten cuidado con cambios de humor repentinos y con bajas de precion o azucar pues estarás muy propenso. Es momento que te despabiles y entiendas el porqué de muchas cosas, algunas veces te atontas demasiado nomas pensando que las demás personas harán lo mesmo que tú y al final de tas cuenta que meramente no era ancina. Cuida mucho tu vida y tus cambios que vas eligiendo pos muchos de ellos nos son los correctos. Si inviertes en tu futuro lo vas a agradecer en muy poco tiempo. Viene oportunidad de faje ocasional con amistad o persona que conocerás, si andas hablando de más de esa comadre te podrían poner en tu fregado lugar y salir con las medias rotas. No te limites en tus sentimientos y expresa abiertamente lo que sientes y lo que eres sin importar lo que diga el mundo o los demás. Ten arto cuidado con tus confesiones pues podrías abrir demasiado el gaznate y culpar a personas que ni la deben ni la temen en asuntos que no les corresponden y perder artas amistades debido a eso.



ARIES



Armate de valor y expresa lo que sientess en familia hay secretos que has guardado para no afectar a los demas. Deja de creer que todos merecen terceras oportunidades sino aprovecho la primera ni la segunda que vaya a freír esparragos con su santa madre que hay una lista de personas esperando su primera oportunidad. No creas ya en el mendigo amor, si esa persona te quiere pos que haga meritos pa conseguirte, que no le salga tan facil el asunto. Amor con amors se paga y traición con traición, se te dará mucho el devolver lo que has recibido, definitivamente ya no eres la mesma mensa de antes y hoy en día quien te la hace te la paga y con creses, la burra no era arisca pero la hicieron. Aprende a ver más por ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Vienen días perritzimos en los cuales deberás de lidiar con tu fregado carácter, nomas no te ayuda en nada y si sigues siendo tan fuerte juez contigo mismo no llegarás a ningún fregado lado. No perdones falsas amistades que solo te han utilizando en tu vida porque te la volverán hacer.



TAURO



Cuidado con cambios de actitud y con una sorpresa que llegará no será de nada grata y podría ponerte muy de malas. Si tienes pareja un distanciamiento por causa de familia y una inversión que te dejará algo de dinerito se aproxima deberás de saber aprovecharla. Te invitan a una tanda o caja de ahorro. Andarás con los calores bien alborotadas al punto de que puede caer con cualquier persona y aflojarle el mazapan, ten cuidado y no andes de más porque podría enterarse una persona que es importante para ti al punto que después te mandará al chorizo. No te dejes manipular por quienes más quieren o vas a salir perdiendo más de la cuenta. Oportunidad de comenzar a planear un gran viaje que será fuera del país. Tienes que ponerte ya las fregadas pilas pa salir del bache donde te encuentras, algunas veces das pie a que te pase lo que te ha pasado por confiar tanto en esa mendiga gente que ya hizo lo que quiso contigo en tu pasado. Deja de pensar que la vida te debe algo y mejor comienza a trabajar en eso que deseas para estar bien y ser feliz.



GÉMINIS



Cuida mucho la parte de tu entorno hay muchas personas chismosas que solo te buscan para sacar friegas de información. La vida te va llenar de oportunidades en cuestión de negocios o empresas, se ve que te llega un buen dinero, deberás de aprender a invertirlo en algo que te deje buen capital. Noticias del extranjero y un amor del pasado regresa a joder tu vida, ponte las pilas pos podría volverte a dar dolors de cabeza. Cuidado con dolores de cabeza, cuida más tu alimentación para evitar problemas a futuro. Días de arta reflexión, te llegará dinerito extra debes saber en que invertirlo o ancina como llegue se te irá de las manos. Amor de una noche surgirá en cualquier momento y podrías quedar bien enganchado. Si ya tienes piores nada es momento de ir por más en la relación, tan bien atascados y han caído en la monotonía. Ponte bien perris o de lo contrario te van a faltar al respeto en estos días, hay momentos en los cuales no sabes ni que pex con tu vida, cuida mucho la parte de tus sentimientos y no la expongas tanto con personas tontas que no valen la pena. Cuidado con darle la caricia a quien no lo merece porque la mañana siguiente ni adios te va decir.



CÁNCER



Te sentirás la gran garza envuelta en guevo y que nadie te merece, si sigues con esas actitudes de diva y estas solterón o solterona así te quedarás pues nadie está dispuesto a compartir su vida y tiempo con una persona que trae el hueso de aguacate atorado en la angina. Cuidado con tu pareja pos te ha estado mintiendo o tomando el pelo en las últimas semanas, debes de tener cuidado pues podrías llevarte grandes sorpresas. Hay días en los cuales no sabes ni qué onda, como que no te encuentras o no te hayas, haz a un lado todas esas preocupaciones y empieza a invertir tu tiempo en algo de provecho. Aprende a ver más por ti y darte cuenta que no mereces a nadie para estar bien y ser feliz más que a ti mismo. Viene un crecimiento muy importante para ti el cual deberás de saber manejar de la manera correcta o de lo contario podrías regarla bien gacho al no saber qué hacer con eso que te va a llegar ya sea información o dinerito. No te dejes llevar por chismes de vecindad y menos si es de personas que nunca han hecho nada por sus vidas.



PISCIS



Un viaje se comenzará a planear y una persona de tu pasado va a retornar para ti pero pos sabrás como enviarlo nuevamente al chorizo. Un amor del pasado retorna y te volverá a mover lo que viene siendo el tapete. Ten mucho cuidado con a quienes les cuentas tus cosas privadas porque van andar hablando de ti y diciendo más adelante lo que saben. Aguas con una compra, te va a salir mal el objeto. Momento de que se te quite lo achicopalado y comiences a invertir todo tu tiempo en ti, ya deja de andar mendigando amor o atención por personas que no te dan ni ofrecen nada más que dolores de cabeza. Hay momentos en la vida en que nomás te quedas pensando que pasaría si haces esto o aquello etc… pero pos ancina te quedas y no mueves un dedo, recuerda que nuevas cuestiones traen nuevos resultados y que las mismas cosas traen solamente rutina. Te espera la llegada de una sorpresa muy pronto y vendrá por parte de una persona que significa mucho en tu vida. No permitas que tu autoestima se vaya al suelo por personas que no aportan nada a tu existencia.



ACUARIO



Cuidado con tus mendigos cambios de conducta algunas veces ni quien fregados te aguante, andas con mucha quejades y nada te parece, es parte de este ciclo solo debes enfocarte en que no te saquen de tu circulo armonico. Viene una situación difícil en la cual tendrás que ponerte bien perris de 8 chichis o te podrían ganar tus sentimientos pos sino lo haces vas a terminar con cualquier wey que solamente querra robarte tu ingenuidad y ora sí que faltarte al respeto. Un negocio que se va a materializar y el cambio de domicilio u oportunidad de un viaje va ser lo que te va llevar por el buen camino. No permitas que amores de una noche te roben tu energía. No te dejes manipular por quien solo quiere sacar algo de por medio para su provecho y despues ni adios te diga. Cuida arto tu autoestima pos esta por los fregados suelos, ya déjate de tanta huevonería que si tú no te levantas mesmamente nadie lo va hacer por ti.Es momento de quererte y amarte con todas las fuerzas y las ganas que nadie nunca te haga sentir menos de lo que eres y de lo que vales.



CAPRICORNIO



No te sientas mal si esa fregada persona nomás no quiso quedarse a tu lado, recuerda que quien te quiera deberá de atorarle al jale pos sabemos bien que no eres alguien fácil de lidiar y que exiges demasiado, deja que le rumbe a incomodar a la gestora de sus días tu objetivo ahora deberá de ser el de salir de la pobreza y multiplicar tus ingresos pa darte la vida digna que sabes que mereces. Aprende a deslindarte de compromisos y a no esperar nada de nadie porque te quedarás en esa espera. Muchos sueños por cumplir y revelaciones que se mostraran tambien a la hora de dormir sobre cuestiones que se vienen. Es momento que tomes el toro por los cuernos, deja ya de poner la vista en amistades y otras personas, te encanta el chisme pero ya lo que les pase es su mero problema y no el tuyo, te has vuelto una persona algo incesable y debido a eso ya no crees tanto en lo que viene siendo el amor, necesitas recobrar. Aprende a confiar en tu capacidad de tener lo que deseas pero siempre y cuando lo busques de la mejor forma y manera. No te dejes de nadie y ve por lo que mueve tu mundo. Se viene separación o divorcio en la familia y problemas estomacales, cuida más tu salud.



SAGITARIO



Debes hacer a un lado el rencor y todas esas fregadas cosas que quedaron sembradas en tu corazón por el veneno de otras personas, hay días en los cuales te sientes el dueño del mentao universo y otros en los cuales te sientes solo y sin nada, tus cambios de temperamento y la depresión que suele llegarte algunas horas del día se debe a la falta de balance en tu vida y a la falta de esos mendigos sueños que no sabes ni cuándo ni por qué perdiste. Cuidado con amores de una noche y con una amistad quien andará de chismosa contando tus secretos. Un viaje que querías realizar se va cancelar. No te creas la muy muy que no lo eres y por andar con tus fregadas alzanerias podrías perder a quien en verdad te quiere y desde hace tiempo te anda echando los fregados perros y tu ni cuenta te has dado, viene artas cuestiones que tienen que ver con los dineros si te aplicas vas a salir muy bien beneficiada. Negocio que tenías en mente no se podrá llevar a cabo como deseas y esperas. No permitas que personas de tu pasado regresen a tu presente a dañar tu vida y tu existencia, no es momento de más dolores de cabeza y menos de ese tipo.