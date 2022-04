Kanye West se reunió con Ray J para que le entregara material del video sexual de Kim Kardashian

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Kim Kardashian le ha agradecido a su ex Kanye West en el nuevo reality del clan Kardashian-Jenner en Hulu y Disney+, ‘The Kardashians‘, por encargarse hace apenas una semanas de recuperar el video sexual e íntimo que hiciera hace algunos años con Ray J hace 13 años.

Kanye West no dudó en reunirse con Ray J en un aeropuerto para entregarle una computadora y un disco duro donde se encontraba supuestamente todo el material del video sexual de Kim Kardashian. A pesar que ya estaban separados Kim dijo que gracias al padre de sus hijos ella y los niños estarán protegidos en este sentido. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

“Me emociono porque significó mucho para mí. Se hizo con el ordenador y con el disco duro tras quedar con Ray J en el aeropuerto. Y me lo devolvió todo. Sé que Kanye West lo hizo por mí, pero también por mis hijos. Queríamos aislarles de todo eso y estábamos dispuestos a hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para conseguirlo, porque eso era lo más importante para nosotros”, ha explicado Kim Kardashian en un extracto del capítulo más reciente de su nuevo show. View this post on Instagram A post shared by Kim and Kanye 💞 (@kimandkanye__)

Curiosamente, en todo el material audiovisual hallado en los citados dispositivos no había nada de carácter sexual, de lo que la diseñadora interpreta que ya no hay ni rastro de las escenas en las que se veía a la ex pareja manteniendo relaciones íntimas. Esa creencia choca, sin embargo, con los rumores de que existen otras cintas potencialmente controvertidas en algún lugar de la red, una teoría que Kim Kardashian ha tratado de desmontar con rotundidad. “Lo vio y no había nada raro, nada sexual. Ahora puedo respirar hondo y dejar de preocuparme de todo esto”, ha asegurado. Activar subtítulos en español.

