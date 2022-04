Salma Hayek hace arder el Instagram al felicitar a Penélope Cruz con una foto donde se le encarama

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La española Penélope Cruz cumple años y su mejor amiga, la mexicana Salma Hayek, no puso en duda ni por un segundo pasarlo por alto. Muy quitada de la pena publicó una foto en Instagram donde se le encarama encima a a esposa de Javier Bardem y ambas posan vestidas de sexys vaqueritas.

“Feliz cumpleaños mi hermana del alma. Que afortunada me siento de tenerte en mi vida. Gracias por llevarme en tus hombros cuando me es difícil caminar”, fue el mensaje que escribió Salma Hayek en su cuenta de Instagram para felicitar a su mejor amiga Penélope Cruz por su cumpelaños número 48 años. La foto es de la película Bandidas, donde ambas trabajaron juntas e interpretaban a unas sexys y aguerridas vaqueritas.

En innumerables ocasiones las hemos vista juntas. Incluso una vez cuando se dieron a conocer los nominados a los premios Oscar y Salma Hayek era la maestra de ceremonia, no pudo ocultar a ver que su amiga Penélope Cruz estaba nominada y hasta pegó gritos de emoción. Desde muchos antes, siempre se han apoyado una a la otra y han estado en los momentos más importantes de sus vidas. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Hace apenas unos días Salma Hayek fue noticia pues hizo su primera portada con su hija Valentina Paloma Pinault, fruto de su matrimonio con el empresario y multimillonario Françoise Henri Pinault. Vogue México fue la revista afortunada de retratar la belleza de madre e hija. De inmediato, las imágenes se hicieron virales en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Un día antes de esto, también volvió a llamar la atención al publicar otra felicitación de cumpleaños pero esta vez a su amigo y actor Channing Tatum. En el video que publicó la intérprete de Frida Kahlo en su cuenta de Instagram se ven a ambos bailando y pasandola grande. “Feliz cumpleñaos Channing tú eres una diversión para tener cerca”, escribió. No hay duda que para Salma Hayek la amistad en un recurso invaluable. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

