Conoce la mansión griega de Roberto Palazuelos en Acapulco que puedes alquilar por hora

Si alguien sabe hacer dinero en el medio del espectáculo mexicano, ese es Roberto Palazuelos, quien decidió ampliar el mercado de su increíble mansión de playa en Acapulco, al ya no solo alquilarla como alojamiento, sino que ahora también se puede ocupar por hora o para todo tipo de eventos.

“Hospédate en una de las casas más lujosas de Acapulco, con amenidades de lujo y superiores a las de un hotel. Ideal para celebraciones y/o eventos especiales”, es como se promociona la vivienda.

De acuerdo a la página Scouter, especializada en el alquiler de propiedades para locaciones de televisión o cine, la Casa de la Ensenada, como es conocida, tiene un costo de $142 dólares por hora, mientras que el costo por noche alcanza los $2,120 dólares.

En el caso de que se quiera usar como locación, el alojamiento cuenta con ciertas restricciones de horario, al solo poder ser usado de 8:00 am a 11:00 pm.

Su ocupación máxima es de 10 personas y no se tiene permitido pintar o hacer hoyos en las paredes.

¿Cómo es la casa de Roberto Palazuelos en Acapulco?

La residencia, que seguramente muy pronto veremos en alguna película o telenovela mexicana, está inspirada en la arquitectura de la ciudad griega de Mykonos, lo que le da un plus con respecto al resto de las casas de la zona.

“Casa de la Ensenada cuenta con seis habitaciones inspiradas en la arquitectura del Mediterráneo, añadiéndole un toque minimalista que genera un ambiente pacífico y singular en cada una de ellas”, se lee en la descripción de promoción del inmueble. View this post on Instagram A post shared by Casa de la Ensenada (@casadelaensenada)

La espectacular residencia, ubicada en la zona de Las Brisas y por la que el también abogado pagó $2,7000,000 de dólares, cuenta con un total de seis dormitorios, de 7.5 baños, con una cocina, con un comedor, con una sala de estar, con una sala de televisión, con jacuzzi en las dos suites principales, con cuarto de lavado y con garaje para cinco vehículos. View this post on Instagram A post shared by Casa de la Ensenada (@casadelaensenada)

Al exterior goza de terraza, de dos piscinas con su respectiva zona de spa, de área de barbacoa y de una terraza con arena de mar. View this post on Instagram A post shared by Casa de la Ensenada (@casadelaensenada)

Además de atraer los reflectores por ser hogar del ‘Diamante Negro’, por sus habitaciones y por sus amenidades, la residencia también lo hace por su ubicación y por sus envidiables vistas del océano Pacífico. View this post on Instagram A post shared by Casa de la Ensenada (@casadelaensenada)

Para ver más imágenes de la casa de descanso de Roberto Palazuelos, da clic aquí.

