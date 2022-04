Fabiola Guajardo, la villana de ‘Los Ricos También Lloran’, se luce en la playa con diminuto bikini color uva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras el éxito de la telenovela ‘Los Ricos También Lloran‘, Fabiola Guajardo ha dado mucho de qué hablar dentro de las redes sociales, en donde ha expuesto una serie de candentes fotografías en las que presumió la estilizada silueta que posee.

La villana de las telenovelas dejó con la boca abierta a sus 2.4 millones de seguidores de Instagram, con quienes compartió algunas imágenes de sus merecidas vacaciones en las playas de República Dominicana, hasta donde viajó ahora que han finalizado las grabaciones de la historia de TelevisaUnivision.

En una de sus más recientes publicaciones, Guajardo subió a una palmera para posar con un diminuto bikini color uva que dejó a la vista su estilizada belleza.

“Los envidiosos dirán que no me subí, favor pasar a la diapositiva“, fue la frase con la que pidió a sus fanáticos ir a la segunda postal, con la que demostró que trepó la palmera y no solo fue tan fácil posar desde esa altura.

Y aunque la anterior serie de imágenes acaparó las miradas, días antes expuso su silueta con un traje de baño blanco de una sola pieza, con el que posó entre las olas del mar y disfrutó del impresionante escenario natural.

Pero eso no fue todo, ya que también compartió tres imágenes más en las que volvió a robarse el corazón de sus admiradores, ante quienes volvió a modelar el bañador blanco que dejó en evidencia la torneada silueta que la ha posicionado como una de las celebridades más bellas de televisión, pero también dentro de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Fabiola Guajardo 🙃 (@fabiolagdo)

Las atrevidas instantáneas en traje de baño se han convertido en una constante dentro de la galería fotográfica de la actriz de 35 años, quien semanas atrás posó ante la lente con un micro bikini color negro que se convirtió en el centro de atención.

En aquella ocasión, la actriz que da vida a Soraya Montenegro mostró sus curvas y se convirtió en favorita de más de 178 mil seguidores, quienes calificaron la sexy postal con un corazón rojo.

“Cuando estoy en la playa siento que tengo más flow“, sentenció al pie de la publicación.

