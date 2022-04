La lista completa de estrenos de mayo 2022 en Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney Plus

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este mes de mayo son varios los títulos de series y películas que hacen su arribo a las plataformas de streaming líderes en entretenimiento, como lo son Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney Plus.

Para que no te pierdas ninguna de ellas, te compartimos la lista completa de estas historias que te harán reír, llorar y hasta levantarte de tu asiento, ¡que las disfrutes!

Estrenos de Netflix en Mayo 2022

01 de mayo

42

3 Ninjas: Kick Back

40-Love

A River Runs Through It

Are You the One? (temporada 6)

Blippi Wonders (temporada 1)

Corpse Bride

Crazy, Stupid, Love

Den of Thieves

Dirty Harry

Empire State

Forrest Gump

Harold & Kumar Go to White Castle

Hello, My Name Is Doris

Jackass: The Movie

Jackass 2.5

Jackass 3.5

John Q

Menace II Society

Once Upon a Time in America

Rambo

Rambo: Last Blood

Road to Perdition

Seven Years in Tibet

Soul Surfer

Summerland

The Gentlemen

The Lake House

U.S. Marshals (1998)

War of the Worlds

When Harry Met Sally

You’ve Got Mail

02 de mayo

Octonauts: Above & Beyond (temporada 2)

03 de mayo

Hold Your Breath: The Ice Dive

04 de mayo

40 Years Young

The Circle (temporada 4)

El marginal (temporada 5)

Meltdown: Three Mile Island

Summertime (temporada 3)

05 de mayo

Blood Sisters (temporada 5)

Clark

The Pentaverate

Thomas & Friends: All Engines Go (temporada 1)

Wild Babies

06 de mayo

Along for the Ride

Marmaduke

The Sound of Magic

Thar

The Takedown

Bienvenidos a Edén

08 de mayo

Christina P: Mom Genes

09 de mayo

Ghost in the Shell

10 de mayo

Outlander (temporada 5)

Workin’ Moms (temporada 6)

42 Days of Darkness

Brotherhood (temporada 2)

The Circle (temporada 4)

Operation Mincemeat

Our Father

The Getaway King

12 de mayo

Maverix

13 de mayo

Bling Empire (temporada 2)

The Life and Movies of Ersan Kuneri

The Lincoln Lawyer

New Heights

Senior Year

16 de mayo

Las aventuras de Blippi

Servant of the People (temporada 2-3

Vampire in the Garden

17 de mayo

The Future Diary (temporada 2)

18 de mayo

The Circle (temporada 4)

Cyber Hell

Love on the Spectrum U.S.

The Perfect Family

Toscana

¿Quién mató a Sara? (temporada 3)

19 de mayo

A Perfect Pairing

The Boss Baby: Back in the Crib

The G Word with Adam Conover

Insiders (temporada 2)

The Photographer: Murder in Pinamar

Rodrigo Sant’Anna: I’ve Arrived

20 de mayo

Ben in BackF*ck Love Too

Jackass 4.5

Love, Death & Robots: Volumen 3

Wrong Side of the Tracks

26 de mayo

Insiders (temporada 2)

My Little Pony: Make Your Mark

Pokemon Master Journeys: The Series: Part 3

27 de mayo

Stranger Things 4: Volumen 1

31 de mayo

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (temporada 1)

Estrenos de HBO Max en Mayo 2022

SERIES

02 de mayo

Búnker

06 de mayo

Staircase

Pares y nones

15 de mayo

Conversaciones entre amigos

16 de mayo

La mujer del viajero en el tiempo

28 de mayo

Weeds

30 de mayo

Días de gallos

PELÍCULAS

22 de mayo

Matrix: Resurrections

DOCUMENTALES

01 de mayo

Delphine, My Story

12 de mayo

Rumanía Salvaje

Estrenos de Prime Video en Mayo 2022

SERIES

06 de mayo

‘The Wilds’

‘Bosch: Legacy’

13 de mayo

Desaparecidos

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

The Kids in the Hall

19 de mayo

Bang Bang Baby

20 de mayo

LOL: Si te ríes, pierdes

Totems

Night Sky

PELÍCULAS

01 de mayo

Dr. No

Desde Rusia con amor

Goldfinger

Operación Trueno

Solo se vive dos veces

Al servicio secreto de su majestad

Diamantes para la eternidad

Vive y deja morir

El hombre de la pistola de oro

La espía que me amó

Moonraker

Solo para sus ojos

Octopussy

Panorama para matar

Alta tensión

Goldeneye

Muere otro día

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

Sin tiempo para morir

Casino Royale (1967)

Nunca digas nunca jamás

08 de mayo

Bad Boys for Life

La familia Addams 2: La gran escapada

13 de mayo

Lola Índigo: La niña

Fátima

19 de mayo

Emma

Trolls 2: Gira mundial

Estrenos de Disney Plus en Mayo 2022

SERIES

04 de mayo

Galería Disney – Star wars: El libro de Boba Fett

Padre made in USA T18

War of the worlds T2

Bingo y Rolly T2-3

11 de mayo

The quest

El cazador

Outmatched

Big hero 6 T2

Cómo conocí a tu padre

Muppet babies T2

18 de mayo

La vida y Beth

El padrino de Harlem T1-2

The Walking Dead T11-B

The passage

Entre hermanos' T1-3

25 de mayo

Wu-Tang: An American Saga

Papás por encargo

Neboa

Mayans M.C T1-3

Uno para todas T1-9

Doctora en el hospital de juguetes T4

27 de mayo

Obi-Wan Kenobi

PELÍCULAS

06 de mayo

Así somos

Armageddon

13 de mayo

Sneakerella: Cenicienta en zapatillas

La proposición

20 de mayo

Assassin’s Creed

Chip y Chop: los guardianes rescatadores

El aparcacoches

Eddie el Águila

¡Goool!

27 de mayo

Alimentando al mundo

El planeta de los simios (Saga Completa)

