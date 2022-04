Aislinn Derbez, Fernanda Castillo y otros famosos celebran el Día del Niño con tiernas fotos de su infancia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con motivo del Día del Niño que se celebra este 30 de abril en México, varios famosos compartieron con sus seguidores de redes sociales fotografías inéditas de su infancia, con las que honraron el camino que han tenido que recorrer para alcanzar el éxito.

Una de las primeras en recordar su infancia fue Aislinn Derbez, quien a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram expuso cómo lucía durante los primeros años de su vida, etapa en la que aseguró tenía orejas grandes, cara de ratón y ojitos tristes, sin olvidar cuando le tocaba ver a su papá o admirar la belleza de su mamá. Asimismo expuso una foto de cómo lucía cuando cursaba la primaria y cuando era un poco posesiva con su hermano Vadhir, incluso cuando nació su hermana y hasta el inolvidable día en que conoció a Shakira. Todo junto a la frase: “Este día del niño tengo muchos recuerdos“.

Otra de las celebridades que presumió la mejor etapa de su vida fue Ana Bárbara, quien junto a una tierna fotografía felicitó a todos los niños del mundo y los que no se olvidan del niño que llevan dentro, a quienes pidió seguir luchando por salvaguardar la inocencia, y esa “dulce ternura” que nos regala a cada ser.

“Hoy es día de disfrutar, pero sin olvidar que, en nuestro niño interior, hay que trabajar“, escribió la “Reina Grupera”.

Livia Brito tampoco evitó compartir un recuerdo de su infancia. “¡Feliz Día del niño! Nunca dejes ir a ese niño que llevas dentro, ríe, disfruta, vive cada momento y deja salir esa alma de niñ@ que tienes“, escribió junto a una serie de fotografías blanco y negro en las que presumió lo bella que lucía durante sus primeros años de vida. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

Fernanda Castillo se sumó al desfile de estrellas y junto a una tierna postal felicitó a todos los pequeños del mundo. View this post on Instagram A post shared by Fernanda Castillo (@fernandacga)

Por su parte, la actriz Claudia Álvarez enterneció la misma red social con una instantánea de su niñez, con la que dejó en evidencia el gran parecido que comparte con su hija Kira y por supuesto se sumó a la celebración enviando un mensaje muy especial a quienes están atravesando esta bella etapa a los algún día estuvimos en ella.

“Recordar cómo fuimos de niños siempre nos dará respuestas de quienes somos hoy como adultos“, dijo la protagonista de ‘Vencer el Desamor’. View this post on Instagram A post shared by Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo)

Danna Paola, quien hoy goza de fama internacional, compartió otra joya de postal en la que apareció con un disfraz en la que aseguró: “Fui una calabaza feliz“, con lo que generó en pocos minutos cerca de 100 mil reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

De esta misma generación, Eleazar Gómez olvidó la polémica para recordar cómo lucía durante su infancia. Sin embargo, algunos usuarios no perdonaron y le volvieron a recordar el episodio de violencia que vivió hace unos meses con Tefi Valenzuela. View this post on Instagram A post shared by Eleazar Gómez (@eleazargomez333)

