Así es la casa en Miami de Carlos Adyan, carismático presentador de ‘En Casa con Telemundo’

‘El presentador boricua Carlos Adyan, de 26 años y quien forma parte del programa ‘En Casa con Telemundo’, vive desde hace 13 meses en una muy acogedora casa de Miami, a la que se mudó tras dejar el apartamento que fue su hogar a lo largo de cinco años.

El también periodista se trasladó, en abril de 2021, a una casa de dos pisos que cuenta con el espacio más que suficiente para él y para Niko Canelo, su inseparable perrito.

Vestíbulo

Aunque es pequeño, Carlos supo sacarle el máximo provecho posible a su vestíbulo, al dotarlo de un mueble de madera y de un espejo, elemento que le ayudó a darle más amplitud a ese espacio. View this post on Instagram A post shared by Carlos Adyan (@carlosadyan)

Cocina

Su cocina es algo amplia y semi abierta. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra que funciona para preparar exquisitos platillos caribeños, como desayunador para dos personas y hasta para conservar frías las botellas de vino. View this post on Instagram A post shared by Carlos Adyan (@carlosadyan)

Comedor

Su comedor, localizado entre la cocina y la sala, está dotado de una mesa de cristal circular con sitio para cuatro sillas de color gris, así como de una televisión empotrada a una pared gris. View this post on Instagram A post shared by Carlos Adyan (@carlosadyan)

Sala

La sala, que se encuentra justo a un costado del vestíbulo y de la escalera que conecta con el segundo piso, está conformada por un sofá grande de cuero, por dos sillones individuales de tono gris, por una mesa de centro de madera, por una alfombra gris, por dos mesas laterales de parota, por un papel tapiz de palmeras, por diversas plantas artificales y por algunas obras de arte. View this post on Instagram A post shared by Carlos Adyan (@carlosadyan)

Recámara

Su recámara está conformada por una cama grande con cabecera de color café y ropa de cama en tonos claros, así como por un par de mesas laterales, por una televisión empotrada a la pared, por un clóset y poe un baño. View this post on Instagram A post shared by @nikocanelo

Clóset

Uno de los espacios que más disfruta de su nueva vivienda es el clóset, pues en su antiguo apartamento no contaba con el sitio suficiente para guardar su amplia colección de outfits.

Su armario es de color blanco y está conformado por varias cajoneras y repisas, por lo que ya no sufre al momento de organizar su ropa y sus accesorios. View this post on Instagram A post shared by Carlos Adyan (@carlosadyan)

Garaje

Su garaje es un espacio multiusos, pues no solo lo utiliza para parquear su coche, sino que también como bodega, como set de grabación y como cuarto lavado, al ahí tener su lavadora y su secadora. View this post on Instagram A post shared by Carlos Adyan (@carlosadyan)

Jardín

El área de jardín está conformada por césped artificial, por huellas de cemento y por una piscina, la cual seguramente es la mejor aliada de Carlos durante la temporada de calor. View this post on Instagram A post shared by @nikocanelo

