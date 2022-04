Horóscopo chino de hoy 30 de abril: las predicciones para cada signo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Finaliza el mes de abril con la energía del buey de agua. Eso sí, ten en cuenta que el mes del dragón aún no termina, y por esto es mejor que los regidos por el perro sigan siendo muy cuidadosos con lo que dicen y hacen.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Y así como los meses no son iguales a los meses del calendario occidental, el año astrológico chino tampoco inicia paralelo con el año del calendario gregoriano. Por esta razón, si naciste entre el 1 de enero y el 4 de febrero, tu animal regente es el que rigió para el año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El día es adecuado para que la rata comparta. Con amigos, familiares, incluso con desconocidos. El buey le recomienda a su amiga la rata que permita que la energía circule, y la mejor manera es pasando el tiempo con seres queridos y, también, ayudando a los demás. Hoy también es un excelente día para el amor.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El regente del día debería aprovechar su energía para adquirir nuevos conocimientos. No necesariamente tienen que ser relacionados con su profesión o trabajo, pueden ser relacionados con algún hobby o actividad extra. Lo importante es que amplíen su bagaje de conocimientos, pues esto les ayudará a conectarse mejor con la energía de la abundancia material y financiera.

Tigre (1938 – 1950 – 1962- 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El buey le recomienda a los regidos por el tigre que tengan un día tranquilo. Lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa, relajarse, leer un buen libro o ver una película. La energía no les ayudará a estar con muchas personas a su alrededor y podrían terminar sintiéndose abrumados o involucrados en algún conflicto.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Los días anteriores le han mostrado al conejo la necesidad de cambiar de rumbo. El buey les recomienda que aprovechen el día para analizar su situación actual y los pasos que deben seguir para recomponer la situación. No tengan miedo y reinvéntense. Salgan de su zona de confort.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El buey le ayudará al dragón para que hoy se enamore y re enamore, especialmente de él mismo. Ya es hora de que el dragón deje sus quejas a un lado y aprenda a ver el lado bueno de la vida. Acepten las invitaciones a salir, conozcan nuevas personas, dejen que su corazón vuelva a latir, permítanse sentir mariposas en el estómago y acepten el riesgo de una nueva relación. Y si ya están en pareja, recuérdense por qué la eligieron y disfruten el día con esa persona.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El buey le recomienda a los regidos por la serpiente que aprovechen la energía de hoy para resolver los temas que tengan pendientes. Las serpientes son muy dadas a acumular problemas y esperar que se solucionen solos. Ya es hora de encararlos y ponerles punto final. Esa llamada que no han querido hacer, la reunión que tanto han aplazado, la decisión que se niegan a tomar. Hoy es el día para “tomar el toro por los cuernos”.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El día puede ser bastante favorable para el caballo, siempre y cuando no se comprometa con fechas. En términos laborales se le presentarán nuevas oportunidades a los regidos por este animal, sin embargo, el buey les recomienda que sean cautelosos y no prometan que van a cumplir con algo en determinada fecha, pues muy seguramente el tiempo no les va a alcanzar.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El buey aparece nuevamente a complicarle el día a los nacidos en el año de la cabra. Hoy se les podrán presentar imprevistos y desperfectos en su casa. Lo mejor que pueden hacer para contrarrestar esta energía es compartiendo con alguien necesitado, pero háganlo de corazón, no solamente por cumplir o pensando que están perdiendo dinero, porque esto podría volver más agresivo el día.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono brilla con luz propia hoy y esto podría atraer personas envidiosas y oscuras. No hay nada de qué preocuparse, pues el buey lo protegerá. Lo importante es que no se dejen arrastrar por su mala vibra y al contrario compartan su luz con amor. Sin embargo, ser precavidos no está de más así que sean muy cuidadosos con lo que dicen y a quién se lo dicen.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo tendrá muchas posibilidades para crecer profesional y laboralmente. Aunque para que esta buena energía los acompañe, el buey les recomienda que busquen consejo en las mujeres cercanas. Ellas sabrán apoyar a los regidos por el gallo y ayudarles a tomar una excelente decisión.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El buey le recomienda al perro que se centre y se dedique solo a lo importante. No malgasten el día divagando y haciendo conjeturas, al contrario, aprovechen la energía de hoy para concretar planes y trabajar en ellos, pongan los pies en la tierra. Tal vez alguien los decepcione hoy pero no le presten atención, recuerden detrás de toda situación siempre hay un aprendizaje.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El buey le recomienda al cerdo que cuide su dinero y posesiones. En la medida de lo posible, eviten hacer compras importantes, especialmente si es con tarjeta de crédito o por medios virtuales. La energía del robo está incrementada para los regidos por el cerdo y será mejor tomar precauciones. Por el contrario, es un buen día para que presenten solicitudes de préstamos bancarios.