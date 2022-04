Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Te viene un viaje el cual te va a dejar grandes ganancias, solo pon atención con quien te relacionas. Un amor a distancia podría ser la clave que requieres para volver a confiar. No temas a los cambios, pero mantente con la mirada arriba, si vas a mirar para atrás que se para ver lo fregón que has sido. Momento de mandar a la mierda a personas que lejos de aportar algo a tu vida solo te llenan de dolores de cabeza. Si ya tienes quien te gratine la concha no des motivos para que duden de tu fidelidad, aprende a consentir a tu pareja pues lo que no le des tú lo buscará en otros lugares. Si tienes una relación viene una salida de la ciudad o un evento que los va a hacer pasar momentos muy buenos, cuídate de la rutina y costumbre pues siempre serán tus enemigos. A veces tu carácter nadie lo aguanta, pero no tienes por qué cambiar tu bipolaridad por personas que no van a cambiar para ti. Vienen cambios de ultima hora en cuestiones de amor que deberás de aprovechar al máximo.

VIRGO

Si no tienes compromiso con nadie no tienes por qué rendir cuentas a nadie, así que no des explicaciones de tu vida íntima. A veces caes bien gordo pues sueles creerte la divina garza envuelta en huevo y eso a muchas personas no les parece de ti, no soportan que sean mejores. Una enfermedad en la familia podría presentarse, todo saldrá bien solo pongan atención a su al rededor. Si tienes ya una relación no les des atole con el dedo a demás personas, podrías ser descubierto o descubierta y terminar como el perro de las dos tortas. Días en los cuales tu fe deberá de ponerse a prueba por ciertas cuestiones que sucederán en próximos días. Un nuevo trabajo se visualiza en tu escenario, recuerda que a veces no todo lo que brilla es oro, ve opciones y posibilidades y no sueltes nada hasta asegurar lo nuevo. Un cambio de ciudad te vendría perfecto para cambiar tu forma de ver la vida y deshacerte de lo que te afecta tu estado de ánimo.

LIBRA

Un amor del signo de agua puede ayudarte a mejorar en varios aspectos negativos de tu vida a pesar que no exista mucha compatibilidad, pero ten presente que un amor no resolverá tus problemas. Las personas más importantes en tu vida deberán de ser esas que están en días grises y no quien solo te busca pa irse de jarras o de fiesta. Que te valga maíz pues tu esencia es tu esencia y no tienes por qué cambiarla por nadie. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento y una oportunidad que tuviste se la llevará la fregada. Ponte perra en las compras que realices pues podrías gastar demás. Si tienes una relación los celos, la inseguridad y las mentiras podrían hacer que termine en malos términos, pongan las cartas sobre la mesa de una buena vez. A la shingada la gente mediocre que solo te busca cuando tiene una necesidad, no des cavidad en tu vida a gente aprovechada. Es momento de comenzar a consolidar tus sueños sin importar lo que digan los demás, trabaja en lo que quie quieres lograr y en lo que deseas y no permitas que nadie te quite tus ganas de hacer y lograr todo lo que quieres y te propongas.

ESCORPIO

No te acostumbres a lo bueno pues podrías llevarte grandes sorpresas. En el trabajo se ve un escenario más productivo, horas extras podrían mejorar tus ingresos y pagar deudas. Cambios en la casilla del dinero, te esperan movimientos financieros a tu favor los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas. Dieta y ejercicio es indispensable en tu vida, recuerda que eres de las personas que engordan bien rápido. Si tienes una relación ten cuidado pues viene un engaño o mentira por parte de tu pareja hacia ti, descubrirás cosas del pasado que pudieran hacerte desconfiar de quien amas. No permitas que cambios de última hora afecten tu forma de ser o tu manera de actuar ante quienes te rodean. En la medida que perdones y des vuelta a la página será en la medida que las heridas sanen si una vez te fregaron la existencia el golpe que te diste te servirá para que no te vuelva a pasar, aprende de ese error. Mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar al máximo. A la fregada las buenas costumbres y modales, la vida se hizo para gozar y ser feliz, disfruta lo que tienes y lo que viene, no permitas que tonterías sin importancia te arruinen tus días.

ARIES

Te vienen cambios en la economía pues se aproxima un pago o dinero que te va a ayudar a salir de varios problemas económicos. Vienen días en los cuales conocerás el verdadero rostro de muchas personas, personas que buscarán de muchas maneras dañarte o fregarte con cuestiones del pasado. No permitas que quienes te rodean te afecten con comentarios negativos, no estas para eso. Date la oportunidad de ver más por ti antes de querer resolver la vida de los demás. A la fregada vecinos o vecinas que nomás sirven pa tirar su veneno, es tiempo que te desconectes del mundo y no te afecte ni maíz lo que la gente hija de su reverenda gestora de sus días diga. Ten cuidado con lo que deseas sobre todo en lo negativo pues podría cumplirse más pronto de lo que deseas. Las relaciones a distancia no son lo tuyo, no pierdas tu tiempo. Mientras más te atontes y sigas rogando a quien no te quiere ni hace ni maíz por conservarte más seguirás sufriendo por amor, entiende la lección y ármate de valor, no permitas que la gente siga jugando con tus sentimientos y forma de ser. Aléjate de amores baratos pues sabes bien que no podrías vivir pasando necesidades.

TAURO

Hay una energía bastante positiva en una persona que te rodea, podría ayudarte mucho a ver la vida de manera distinta y darte un buen consejo para mejorar en ese aspecto que no te deja avanzar. Si tienes una relación y ya de plano han llegado a la costumbre, es momento de tomar tus cosas y buscar alguien que te vuelva hacer soñar, el amor no acaba solo cambiará de cama. Si tienes pareja es el momento de dar otro paso a la relación o de lo contrario van a caer en el aburrimiento y al poco tiempo convertirse en costumbre. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían aparecer en tus largas filas y causarte ciertos dolores de cabeza. Un amor por red social podría manifestarse al punto que lo o la conozcas en muy poco tiempo, ya no temas a esas cuestiones, date tiempo de conocer a quien quiera conocerte, no desperdicies tu vida pues estarías dejando ir oportunidades muy buenas en el amor o el sexo. Días de mucha incertidumbre y de muchos cambios laborales, cuidado con un negocio que tenías en mente y que no sucederá como esperas y deseas.

GÉMINIS

A medida que logres deshacerte y quitarte todo eso que has cargado en estos últimos meses en la espalda, será en la medida que logres ver la vida de manera distinta. Un amor del pasado podría regresar a tu puerta, sin embargo, solo será pa pedir algún favor, aguas, pues podrías pensar que sus intenciones son otras y volver a caer en sus redes. Un familiar necesitará mucho de tu ayuda, apóyalo en la medida de tus posibilidades. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, céntrate en ir y conseguir lo que requieres en estos momentos de tu vida para lograr tu felicidad. Ten cuidado con tu pasado pues hay situaciones que no has logrado superar, eso podría ser impedimento para no avanzar en unas cuestiones. En cuanto puedas haz una limpieza a conciencia de tu recamara o casa pues las malas energías se estarán presentando en estos días, necesitas sacar lo malo para darle la bienvenida a lo bueno. Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos y de no meterte en camisa de once varas. La vida te va a compensar cuestiones que te debía de tu pasado.

CÁNCER

Si tu pareja ha estado ausente o ya no es lo mismo, es momento de cambiar la rutina y poner las cartas sobre la mesa, el tiempo no se hizo para perderlo. A veces te atontas demasiado pues piensas que mereces lo que tienes sin embargo pudieras tener algo mejor, no te conformes con tan poco y ve siempre por más pues en la medida que busques lograrás encontrar. Nuevos proyectos se aproximan y nuevas amistades llegarán, si te alejas mucho de quién te ha demostrado cariño, fidelidad y amor te expones a que te olviden y en poco tiempo te manden a incomodar a la gestora de tus días. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales, debes tener el autoestima bien elevado para de esta manera no permitir que nadie se interponga en tus planes y deseos. Cuídate mucho de ser un ángel para el mundo pues podrías descuidar tu propia vida, atiende tus prioridades, deja de creerte santo y pensar en resolverle la vida a todo mundo, es momento que seas más egoísta y pienses más en ti. Una relación a distancia se terminará en próximas fechas. La vida y el amor te llenarán de nuevas oportunidades en muchos aspectos y con ello la realización de muchos sueños.

PISCIS

No confíes en quien ha llegado a tu vida en estos días pues sus intenciones no son del todo buenas y podrían meterte en problemas de chismes con tu pareja o amigos. Se ve la posibilidad de iniciar o emprender un viaje con amistad. Enfermedades seguirán en tu entorno sin embargo mucha paz y tranquilidad serán benéficas para enfrentar situaciones. Aprende a ir por lo que mueve tu vida y tu mundo, a no quedarte con ganas de nada que la vida y la felicidad es ahora. Ten mucho cuidado con lo que escuchan tus oídos porque vienen ciertas cuestiones que podrían ponerte muy de malas al llenarte de oídos de pensamientos falsos y negativos. Tu felicidad radica en la manera en que veas la vida. Te viene un amor a distancia muy perro, te vas a enamorar mucho pues te enseñará a ver la vida de una manera que no pensabas. Te invitarán de fin de semana o habrá reunión o salida con una amistad en la cual te la pasarás de lo mejor. Cierra ciclos y quita a esa gente que solo te pone de malas. Una amistad te necesita mucho, no le des la espalda, pues el día de mañana requerirás su ayuda.

ACUARIO

Tus errores podrías pagarlos caros, tienes toda la felicidad a tu alcance sin embargo se te ha hecho vicio vivir de rodillas, no temas a enfrentar a quien solo te ha pagado con traiciones y malos tratos. No confundas amistad con amor, a veces te enamoras a la velocidad de la luz y cuando menos lo esperas ya estás hasta las chanclas. Una amistad podría ser víctima de robo o pérdida de objetos. Aprende a no caer en chismes, solo escucha y quédate cayado que esa información en un futuro cercano te ayudará muchísimo. No cambies tu forma de ser por otras personas. Un amor o amistad del signo de piscis, géminis o leo será pieza clave en tu recuperación y mejoramiento como ser humano. No te guardes nada y lo que tengas que expresar o decir hazlo sin importar el daño que puedas causar, muchos de tus malestares se deben a que te guardas el veneno en el buche y tú mismo o misma te lo tragas. Es momento de ahorrar un poco más para tu futuro y de no ir por la vida gastando dinero que no tienes en cuestiones que no necesitas hoy en día.

CAPRICORNIO

Una amistad se comprometerá o conseguirá pareja. Cuando creas que estás a punto de caer voltea hacia atrás y ve lo que ya has logrado y superado, no permitas que rachitas de mala suerte te tumben ni que personas que solo te han dañado sean las causantes de tu destrucción. No te confundas en tus sentimientos, si esa persona nomas viene y te calienta el oído cada mes de nada te sirve, requieres una persona de tiempo completo en tu vida. No temas a darle entrada a tu vida pues a través de la distancia te inyectará de energía. Si tuviste una mala experiencia con alguna expareja fue por tu mediocridad pues en tus manos siempre estuvo la posibilidad de mandar todo al carajo, ten presente que cuando hay traición y mentiras en una relación se es muy difícil recuperar la confianza. Vienen días en los cuales deberás de poner en una balanza tu vida para saber cuáles de tus sueños pesan más, solo de esa manera sabrás qué camino debes elegir para el logro de tus metas y objetivos. No caigas en errores que ya cometiste, si tienes tantas posibilidades de caer en uno nuevo.

SAGITARIO

Es probable que al terminar el día se venga una película a tu vida de lo que has hecho y te falta por hacer, quizás te arrepentirás de cosas que han pasado sin embargo no te juzgues ni flageles pues son aprendizajes que te servirán para no lograr cometer los mismos errores de siempre. Un viaje comenzará a planearse en cualquier momento y con el sueños y metas comenzarán a hacerse realidad en todos los sentidos. Tu paciencia y tranquilidad para enfrentar a algunas personas podría ser la clave para no caer en provocaciones tontas o que no te afecte lo que otros digan o piensen de la vida y de las cosas. Date la oportunidad de llenarte de amor para que no te falte ni lo necesites de otras personas. Si tienes una relación y ha existido distanciamiento con tu pareja, da el siguiente paso y pide perdón si fuiste el culpable, que no quede en tus manos el querer solucionar eso, si de plano él o ella no hacen nada para arreglar el asunto es momento de decir next y seguir tu camino con alguien que si te valore. Aprende a expresarte a tu manera a quien le guste bien y a quien no eso ya es su problema.