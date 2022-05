Aneliz Aguilar posa en bikini rosa junto a la piscina y presume su nuevo look con el cabello rubio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de su viaje a París y siendo una apasionada de la moda, Aneliz Aguilar quiso adoptar nuevas tendencias. Ahora, a través de sus historias de Instagram compartió un video en el que se le ve en bikini rosa y junto a la piscina, presumiendo su nuevo look con el cabello rubio: “Pues mentiría si les digo que ya me acostumbre a tener el pelo así. De repente me veo en el espejo y me digo “¿quién es esa persona? Pero bueno, a todo se acostumbra uno”.

La hermana de la cantante Ángela Aguilar posó como toda una modelo, luciendo espectacular con su nuevo color de cabello y complementando su publicación con el mensaje: “He oído que las rubias son más divertidas…les haré saber si es verdad”. View this post on Instagram A post shared by Aneliz Aguilar (@aneliz_aguilar)

También a su regreso del viaje Aneliz publicó en Instagram unas fotos en las que reafirmó que es fanática de una prenda en especial: “Los que me han seguido ya un rato saben que obviamente me encantan los blazers!! Especialmente los de tallas más grandes”. View this post on Instagram A post shared by Aneliz Aguilar (@aneliz_aguilar) View this post on Instagram A post shared by Aneliz Aguilar (@aneliz_aguilar)

También te puede interesar:

-Aneliz Aguilar posa en un parque parisino usando un suéter negro de amplio escote

-Desde el gimnasio, Ángela Aguilar y su hermana Aneliz lucen al máximo su belleza