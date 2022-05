Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 2 al 8 de mayo 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 2 al 8 de mayo del 2022.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Es una semana para que pares un momento y te escuches, escuches lo que tu cuerpo, tu alma te quieren decir, en dónde te duele, qué te molesta, de dónde proviene esa emoción que no te esta permitiendo estar en equilibrio. Estos días puedes tener las respuestas tanto espirituales y emocionales, como terrenas, esas contestaciones, que tienes meses esperando, para entender el por qué de una situación familiar tan extraña, te va a sorprender sobremanera lo que se revele, pero te hará sentir que te quitaron un peso de encima. Es momento de cuidar la salud de tu cabello, puede estar muy descuidado, recuerda que el cabello es la fuerza, la seguridad y la extensión física de todos y cada uno de tus pensamientos.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Tu lado salvaje puede hacerse presente en estos días, trata de no ser brusco ni en tus palabras, ni es tus actos, no todos están preparados para tanta energía que manejarás esta semana, y pueden tomar a mal tus acciones, así que tu trabajo será tratar de ser más sutil y diplomático. No pretendas querer dar un consejo, puedes poner en marcha algo que no podrás parar, no estas para aconsejar a nadie, recuerda que la energía que manejas esta semana es arrebata y tus palabras no serán las mas sabias. Trata de mantener un equilibrio, es recomendable retomes el ejercicio y mantengas una dieta baja en carbohidratos. Esto hará que tanto brío se asiente y no te saque de balance.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Y tus deseos son ordenes… cada sueño, pensamiento, visualización que hayas trabajado en días pasados se verá concretado en esta semana, aprovecha lo que ya puede ser tangible, adminístralo de la mejor manera posible, comparte lo que la vida, la divinidad te ha traído materializado. Es un buen momento para que empieces a buscar un nuevo lugar para tu hogar, seguramente puedes encontrar, por fin, ese espacio en donde te sientas cómodo, cómoda. En laboral puedes despertar algunas envidias, pero esto será generado por tu buen nivel y sobre todo porque habrá una felicitación de por medio por tus buenos resultados. En la salud te sentirás pleno y muy vital, nada duele, nada te preocupa, todo esta y estará superado, pero no por eso, dejo de darle seguimiento. Puedes recuperar ese amor en pausa, muévete y proponle volver a empezar.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Necesitas dejar de trabajar tanto, esta semana es un buen momento para bajarle al nivel laboral y distraerte con amigos, con familia, con aficiones, necesitas un descanso mental y físico, porque si sigues con la misma intensidad y no cuidas de tu cuerpo tarde o temprano sentirás alguna molestia física por no detenerte a tiempo. Pide vacaciones, no es necesario que salgas de viaje, lo que, sí es necesario, es que te detengas y le bajes a la intensidad. Delegar esta bien, siempre es importante soltar y entender que alguien mas puede hacerlo igual de bien que tú, confía. Cuida de tus huesos, estos pueden darte alguna molestia esta semana, ponles atención, estos dolores solo pueden ser parte de un proceso de desvalorización que solo esta en tu mente, por eso te cuesta tanto delegar responsabilidades.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

No emitas juicios, no permitas que te gane el ego, puedes estar demasiado subido de tono, no todos tienen tu empuje, no todos tienen la misma energía fuerte y echada para adelante como tú, respira y se tolerante, entender el ritmo de las personas que te rodean te quitara estrés y podrás caminar esta semana de manera mas tranquila. Es momento de volver a construir, de edificar aquel plan del pasado que se te cayó por una decisión arrebatada, pero esta semana puedes retomar ese proyecto y comenzarlo desde otra perspectiva, ya con la enseñanza pasada. En el amor controla el carácter, controla los celos, puedes ocasionar una pelea de la nada y acabar la semana distanciado de tu pareja o peor aun que te terminen por ver cosas en donde no las hay.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Puedes estar en un conflicto amoroso, este conflicto lo tienes claro, ya se estaba tardando en salir a la luz, puedes remediarlo aún, puedes tener esa platica sincera que debiste tener hace mucho tiempo y por miedo a escuchar lo que iban a decir preferiste esquivarlo, pero ya no puedes librarte de esto por más tiempo, así que toma toda la valentía y congruencia de la que dispongas y enfrenta ya, cuando pase este momento tan incomodo podrás sentirte tranquilo, tranquila a pesar del desenlace. No descuides tu trabajo, ahí, el avance sigue dándote grandes satisfacciones, las nuevas propuestas que hagas serán bien recibidas, aunque no puestas en marcha inmediatamente. Prioriza la salud física y emocional de tu corazón, mantenlo vigilado para que siga latiendo correctamente.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

No es una buena semana para tomar decisiones acerca de viajes, vacaciones, mudanzas, tampoco para comprar, ni vender, porque puedes sufrir contratiempos y demoras que solo te traerán enojos y decepciones, espera a la próxima semana y toma esta para repasar tus opciones. Es una semana ideal para que te ocupes de ti y acomodar cada emoción es su justo lugar y momento, la energía de estos días te ayuda a hacer una introspección profunda, no dejes pasar estos días sin echarte ese clavado interno que tanta falta le hace a tu alma, retoma la conexión con la divinidad, la fe te puede abrir nuevos caminos, te dará una nueva perspectiva de ti mismo, de ti misma. Si estas pensando en tener una mascota está bien, no lo dudes, será de gran ayuda para mantener tus emociones en equilibrio. Prueba platicar con un abuelo y solo escucha sus anécdotas, puede ser que de ahí obtengas la respuesta a la duda que te aqueja en el amor.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Es un gran momento para entender la posición que tomo esa persona de tu familia con respecto a las decisiones que se han tomado en el circulo doméstico, te pondrás en sus zapatos y entenderás su molestia, así que apóyalo, apóyala al final de la semana todo se arreglará y será un buen acuerdo para todos los involucrados. Puedes tener una gran oportunidad en lo que se refiere a admitirte en un lugar, nuevo empleo, club, escuela etc. la vibración que te acompaña esta semana te quita cualquier obstáculo del camino y te abre todas las posibilidades a finalizar la semana con todo resuelto, con todo despejado para que camines tranquilo, tranquila a donde necesites llegar. Pon atención a los sentimientos de esa persona que no se separa de ti y te ayuda sin dudarlo jamás, puedes estar generando falsas esperanza y acabar lastimando sin intención. No olives cumplir la promesa que le hiciste a un hijo, no lo decepciones una vez más, por estar inmerso en el trabajo.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Esta semana pondrás a prueba toda la fuerza física que te caracteriza, serán días de dificultades que requerirán de tu fuerza para poder remediarlas, puedes tener alguna descomposición en el hogar, puedes sufrir desperfectos en la oficina o negocio que requerirán tu inmediata intervención. Esta vez no permitas que todas estas dificultades no te dejen llegar a eventos familiares, no permitas que el cansancio te quite la posibilidad de relajarte por un momento con la familia. La energía que te ronda en estos momentos puede despertar en ti ese sentimiento de aventura que habías estado censurando por tener que comportarte como una persona ejemplar, pero ya no más, retoma esa afición que te hace sentir pleno, plena y libre.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

La inspiración te vuelve a tomar de la mano y te lleva directo a hacer la declaración amorosa que no te atrevías, estarás tan romántico que ni tu te la vas a creer, pero esto te ayudará a que esta persona a la que amas vea tu verdadero yo, se dará cuenta de lo que realmente contiene tu alma. Si estas esperando una contestación por medio de un mensaje, llamada o mail esta semana lo recibirás con buenas nuevas, contesta inmediatamente no lo dejes para otros días. Sospecharas de la buena intención de alguien del trabajo, porque nunca había tenido ningún detalle ni atención contigo, pero dale el beneficio de la duda, puedes encontrar en esa persona a alguien de buen corazón.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

El fuego de las pasiones está completamente encendido esta semana, utilízalo bien, retoma aficiones, retoma la creatividad, dales empuje a los estudios, baila, canta, muévete. Sera una semana en donde disfrutarás al máximo cualquier situación que se te presente, así sea una situación difícil, pondrás todo en ella, para salir pronto de la dificultad, y cuando esto pase, gozaras del triunfo. Te sentirás tan vital que nada te detendrá. Son días muy buenos para poner manos a la obra en el hogar, ya sea para un acercamiento familiar o para hacer cambios y composturas que se necesitan para que la energía se transforme y camine de mejor manera. Esta semana puedes llegar al fin de una amistad de años, pero suelta, ya te dejo el aprendizaje, y tu le dejaste el aprendizaje que vinieron a trabajar mutuamente, sin rencores ni reproches, solo así podrás cerrar el ciclo en completa tranquilidad.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Puedes empezar esta semana muy cansado de días pasados, y tendrás que hacer uso de fuerzas de flaqueza, porque estos días seguirás con esas dificultades que te tienen cansado, cansada, pero no desesperes, pronto verás la luz, no sueltes tu meta, el final esta cerca y será un final con la meta cumplida, el cansancio habrá valido la pena. No reniegues y mejor aprende de este camino de agotamiento, para que no vuelvas a pasar por este desgaste emocional y físico. Cuida de tu salud, no descuides articulaciones ni pulmones, es importante mantenerte aleta de estos órganos, pues el cansancio acumulado puede reflejarse ahí. Esta semana no digas si a ningún proyecto o nueva propuesta de trabajo, tu mente no está clara y podrías tomar una no muy buena decisión. Seria muy bueno para tu cuerpo áurico salgas a tomar aire puro y caminar descalzo por la tierra o el pasto.