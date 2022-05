Lo que te perdiste de la alfombra roja de los Premios Platino 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las estrellas del cine y la televisión iberoamericana dijeron presente en la alfombre roja de los Premios Platino 2022. Ninguna de ellas perdió la oportunidad para mostrar su estilo en la presala de la ceremonia que se celebró este domingo 01 de mayo de 2022 en el IFEMA Palacio Municipal de Madrid, España.

Belinda, Lali Espósito, Alejandro Speitzer, Manolo Caro y muchas más estrellas mostraron sus “looks” al llegar a la novena edición de los premios enfocados en las producciones creadas en países de España y America Latina. Así que te mostramos alguno de los famosos que disfrutaron de esta ceremonia de premiación.

La argentina Lali Espósito, quién presentó la ceremonia junto a Miguel Angel Muñoz, optó por un vestido negro con detalles de lentejuelas plateadas en la parte central, dejando su escultural abdomen al aire.

Por otro lado, luego de confirmar su relación, Alejandro Speitzer y Shannon de Lima hicieron su primera aparición pública como pareja. Él usando un traje negro con una camisa estampada, en la cual predominaba el rosado y el amarillo. Por otro lado, la modelo venezolana usó un vestido rosado de encaje que combinaba perfectamente con el “look” del actor mexicano.

La cantante y actriz mexicana Belinda, quien hace poco se mudó a España, optó por un vestido negro con “cut outs”, para resaltar su figura. Además, lo complementó con su pelo suelto con ligeras ondas y un maquillaje un poco más dramático con un labial morado oscuro. View this post on Instagram A post shared by Premios PLATINO (@premios_platino)

La modelo y actriz argentina China Suárez también decidió ir por un vestido clásico negro, pero en el que predominaba el tul. View this post on Instagram A post shared by Premios PLATINO (@premios_platino)

Otra que optó por un vestido negro, pero de lentejuelas y “strapless”, fue la colombia Carolina Gaitán. View this post on Instagram A post shared by Premios PLATINO (@premios_platino)

El director mexicano Manolo Caro también desfiló por la alfombra roja de los Premios Platino, con un traje clásico que resaltaba principalmente por una corbata vinotinto con una rosa de joyería como adorno. View this post on Instagram A post shared by Premios PLATINO (@premios_platino)

Karina Banda y Carlos Ponce fueron una de las parejas que se robaron las miradas. La periodista usó un top muy elegante de Waïna Chancy y Ndigo Studio, con una falda negra y el actor, un traje clásico que combinaba perfectamente con el look de Banda. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv)

La colombiana Carolina Ramírez se presentó a la alfombra roja con un vestido lila con detalles brillantes en la falda y un “pixie cut” que enmarcaba su rostro. View this post on Instagram A post shared by Premios PLATINO (@premios_platino)

Otras de las estrellas que también dijeron presentes en estos galardones fueron Alejandro Nones, Pedro Fernández, Karla Souza, Omar Chaparro, Esmeralda Pimentel, entre muchas otras figuras importantes del cine y la televisión iberoamericana.

“El buen patrón” fue la película que se llevó a casa los galardones principales de los Premios Platino, mientras que la serie más premiada fue la producción argentina “El Reino”.

