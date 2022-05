Madonna se sienta sobre Maluma en pleno concierto del reguetonero en Medellín, Colombia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Maluma y sus amigos cantaron frente a más de 53 mil personas en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, Colombia. El cantante colombiano regresó convertido en una estrella a su ciudad natal con un multitudinario concierto que agotó las entradas. Estuvo acompañado de sus amigos; Madonna (quien se sentó en sus piernas) y Grupo Firme, además de otros talentos locales como Feid, Blessd y Wolfine, así como Kapla y Philip y su compadre Pipe Bueno.

Como un “espectáculo inolvidable” ha sido descrito el show que trajo de regreso a Juan Luis Londoño, Maluma, a la ciudad que lo vio nacer y que ahora ve convertido a uno de sus hijos predilectos en una super estrella de fama internacional. 53 mil personas colmaron el Atanasio Girardot de Medellín, Colombia y acompañaron a su ídolo en lo que fue un verdadero repaso histórico de toda la carrera musical de Maluma, que se vio arropado del cariño de sus coterráneos en lo que ha sido hasta el momento su más grande espectáculo. No se escatimó en el despliegue de tecnología, pirotecnia y una grúa que lo bajó desde la parte alta del estadio al escenario diseñado en forma de cruz. Esto sin mencionar que tuvo de invitada especial y sentada en las piernas nada más y nada menos que a Madonna. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) Deslizar a la derecha.

Un video en el que se vieron los rostros de Jennifer Lopez, J Balvin y Shakira precedió la salida de “Papi Juancho”, quien llegó después al escenario impecablemente vestido de rosado para cantar HAWAI, el tema que dio inicio al concierto. Maluma visiblemente conmovido salió al paso cantando entre lágrimas y emocionado con la energía del público que no paraba de corear la canción.

Le siguieron “Madrid”, “Parce”, “Corazón”, “11 p.m” y “HP” canciones que pusierona bailar a todo el público presente. El show tuvo un momento íntimo donde el cantante habló de lo cerca que encontró el amor. Ahí frente a un piano blanco, Maluma interpretó las canciones más románticas de la velada. View this post on Instagram A post shared by trapitoscalientes (@trapitoscalientesoficial)

Sin duda, uno de los momentos inolvidables del show musical fue la aparición en tarima de la “Reina del Pop”, Madonna, quien salió a escena para interpretar “Medellín” junto a Maluma. Este dijo no tener palabras cuando: “La reina está en la casa”. La diva de la música estadounidense paradójicamente también tenía los mismos diez años que su anfitrión sin pisar los escenarios colombianos. La actuación de ambos le dio otro matiz al gran espectáculo, que contagió a todos los asistentes con sus sexys y sugerentes coreografías. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Otro gran momento fue la aparición en tarima de Grupo Firme, quienes interpretaron su éxito “Ya Superame” y su recientemente estrenada colaboración con Maluma “Cada quién”, y sellaron con mezcal el episodio mexicano del concierto. View this post on Instagram A post shared by Grupo Firme (@grupofirme)

El 30 de abril de 2022 será recordado como el día en el que Maluma, otro de los hijos ilustres de Medellín, Colombia regresó a la ciudad donde nació a mostrar su evolución artística y profesional y al mismo tiempo su crecimiento persona. View this post on Instagram A post shared by Pete Manriquez (@petemanriquez)

