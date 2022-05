Thalía muestra a sus “bebés” en Instagram y dice que son su soporte emocional

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Muy a diferencia de lo que todos pudiesen pensar, no se trata de lo hijos de Thalía, sino de unos animalitos que según la cantante le dan su soporte emocional y por eso ella los llama: “bebés”. A través de su cuenta de Instagram, la mejor amiga de Lili Estefan presumió el motivo de sus risas domingueras.

“El amor que les tengo a estos bebés es inmenso. Es verdad que los animales tienen una energía tan pura y bella. My emotional support (soporte emocional) babies”, escribió Thalía en la red social al tiempo que abrazaba a uno de los borreguitos. Cabe acotar que tiene de todo tipo de animalitos: ponys, borreguitos y hasta un burrito. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

De saberse que la cantante necesite un soporte emocional particularmente, no nos hemos enterado. Salvo por los altibajos de salud que ha tenido su abuelita, todo parece marchar de maravilla para la estrella mexicana, Thalía. Esto además de haber recibido múltiples críticas en las redes sociales por la apariencia de su rostro cuando solicitó ayuda a los ucranianos. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Hace unas semanas, Thalía estuvo celebrando el cumpleaños de su amiga, la conductora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan. Ahí pasearon y se la pasaron bomba como siempre hacen, pero en un yate. Sijn embargo, Thalia después padeció daños a su piel por no haberse protegido la misma. Incluso llegó a confesar que, cuando era más joven, solía broncearse con mantequilla. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

El día de hoy, Thalía hizo un importante anuncio al decir que mañana colocará un playlist en su canal de Youtube de todos los remixes de sus canciones. Mismos que han engalanado los números 1 de las carteleras mundiales de música en su momento. Mientras nosotros les dejamos el tema ·Desde Esa Noche”, que grabó junto a Maluma a propósito de la exitosa presentación del colombiano en Medellín.

Sigue leyendo:

VIDEO: Thalia se “remodela” el rostro y comparte el resultado del tratamiento en Instagram

Chiquis Rivera se contonea en vestido dorado de látex y “Baila Así” junto a Becky G y Thalía

Thalia salvó la vida de Sabine Moussier, famosa villana de telenovelas

Lili Estefan y Thalía salen en lancha para una aventura extrema por las playas de Miami

Paulina Rubio no ve problema en cantar con Thalía, pero “no la dejan, ella se lo pierde”