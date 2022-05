Adamari López Vs. Evelyn Beltrán: duelo de bikinis en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No hay duda, Adamari López y Evelyn Beltrán son espectaculares y eso quedó demostrado en Instagram durante el fin de semana cuando ambas publicaron uno sexys bikinazos. Así que esto de la conductora de Hoy Día Vs. la novia actual de Toni Costa es solo en cuanto a las publicaciones en las redes sociales. Obviamente, no hay ninguna rivalidad frontal entre ambas mujeres.

La estrella de Telemundo, Adamari López, publicó un bikinazo a lado de su pequeña Alaïa Costa en el que sin duda se ve estupenda. Además, le dedicó un hermoso mensaje a su pequeña: “Hoy se celebra el Día Del Niño en Colombia y en mi México lindo y querido! Desde aquí les celebro a todos con mi @alaia adorada, haciendo lo que más nos gusta, disfrutar tiempo juntas!.. Cuántos padres y madres mexicanos y colombianos por aquí??? Déjenme su bandera y me paso a dejarle felicitaciones a sus hijos!”, fue lo que escribió la boricua en su cuenta de Instagram. Pero Evelyn Beltrán no se quedó atrás. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

La bella influencer y modelo mexicana publicó una foto con un bikini color terracota que dejaba a la vista el voluptuoso puerto de la joven de 25 años. No cabe duda que Evelyn Beltrán también es una fanática del fitness. Por supuesto y como era de esperarse, su amor Toni Costa reaccionó: “My Love” (Mi amor), escribió el bailarín. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Días antes la pareja se realizó una romántica sesión de fotos acaramelados y luciendo muy elegantes. Semanas antes dieron una entrevista en exclusiva a la periodista Mandy Fridmann y en ella hablaron de cómo se conocieron, cómo se ven en la vida del otro y sus facetas como padres.

Adamari López por su parte hizo una sesión fotográfica de impacto con piezas únicas del diseñador de modas Gustavo Arango: “Lista para seguir tomando decisiones firmes en mi vida! Gracias @gustavo_arango por entender cada centímetro de mi piel y acompañarme en cada gran paso que doy! #Amando esta sesión”, escribió Adamari. La presentadora vistió dos atuendos explosivos: uno con un escote profundo hasta el ombligo y otro con un vestido de cadenas metálicas con aberturas a los lados. Además envió un poderoso mensaje: “Lista para seguir tomando decisiones firmes en mi vida! Gracias @gustavo_arango por entender cada centímetro de mi piel y acompañarme en cada gran paso que doy! #Amando esta sesión”. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

