Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de mayo de 2022

LEO

Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente tonta que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presente en estos días. En la medida que pidas se te dará, solo ten paciencia y no pidas de rodillas lo que por derecho te corresponde. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes.

Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara de tonto. Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti.

Cuida tu entorno y tu forma de expresarte ante los demás pues estarás cometiendo una imprudencia. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. La vida te va a dar una sorpresa que no imaginabas y con ello mucha felicidad.

VIRGO

Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación sexual y en cuestiones de gripas. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona, ten cuidado. Cambios en trabajo. Si tu pareja se aleja un poco revisa su celular y sus amistades que frecuenta, ahí encontrarás el nombre y el motivo de porque lo hace.

Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya estás hasta el cuello. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. Cambios en tu estado de ánimo muy fuertes pues días andarás super buena onda y otros que ni te miren porque arderá Troya. Es momento de pensar en tus finanzas de poner mucha atención en lo que tienes y necesitas económicamente hablando para no cometer errores sobre todo en el área de los dineros.

Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían.

LIBRA

Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos que pasarán en no más de una semana. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante.

Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Es momento de cambiar tu forma de ser, de ser más positivo ante el mundo para atraer todas esas cosas buenas que la vida tiene para ti. No permitas que amistades se metan en tu vida pues solo te van a causar problemas y conflictos que a la larga te afectarán mucho. Si te dejas influencias por amistades podías caer en situaciones no tan agradables, ten cuidado con meditar antes de tomar cualquier decisión. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquiera que te hable de amor, aunque solo quiera dormir contigo.

Vienen días en los cuales deberás de poner las cosas en claro con esas personas que se han pasado de listas contigo, días de mucha reflexión, la tristeza podría dañarte en poco tiempo, ten mucho cuidado de no cometer los mismos errores que ya cometiste en tu pasado.

ESCORPION WINS

Vienen situaciones complicadas, pero nada difíciles de superar. Es posible que sientas coraje por una persona que te ha estado fregando la existencia en este tiempo y que busques la manera de recriminar a dicha persona. Suerte en juegos de azar y en números con terminación en 3, 7 y 9.

Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos. Podrías sobre pasarlos. La vida te llenará de sorpresas este nuevo mes pues una persona a quien quieres demasiado podría comenzar a sentir atracción por ti. Te vas a enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas y a la fregada con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. En el amor vendrán cambios muy buenos y con ellos reencuentros con personas de tu pasado que ahora significarán mucho para ti. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor.

Recuerda que el Karma no espera. No permitas que se pasen contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van tú ya vienes. La vida se hizo para disfrutar, pero no lo ves de esa manera; trata de buscar la manera y la forma de vivir la vida como sino existiera un mañana. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará mucho la relación.

ARIES

No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia pues en cualquier momento tus sueños comenzarán a materializarse. Los sueños se materializan cuando se es constante. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio.

Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. La vida te dará una sorpresa muy pronto. Familiar te visitará. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti y después no sabrás como remediar dicha situación. Amores de una noche se visualizan y con ellos cambios importantes en tu forma de ser y sobre todo de ver la vida. Una amistad estará jodiendo tu día y podría causarte ciertos problemas económicos.

Atrévete a hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento de echarle ganas para conseguir lo que deseas. No permitas que amores del pasado regresen a tus filas y te causen conflictos o problemas. Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor pues las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas sin querer.

TAURO

Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos. Aprende a deslindarte de responsabilidades y problemas que no son tuyos. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estadio llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje.

Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Se planea un viaje y vienen rencuentros familiares. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento. Encamamiento con expareja o nuevo amor que podría meterse muy adentro del corazón. Un nuevo amor aparecerá a mediados del mes que entra (junio), llegará por medio de una amistad o de un familiar.

Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. La vida te llevará por caminos muy efectivos en cuestión de los dineros.

GÉMINIS

Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. No permitas que amores de una noche te roben tu energía. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú.

Deja que el mundo ruede y que la vida tome su curso, no apresures las cosas simplemente déjate llevar y que sea lo que Dios quiera. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría. Recuerda quién eres y hacia dónde vas, no dejes cabos sueltos porque te van a traicionar en cualquier momento. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean.

Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. Día de cambios en los dineros, negocio en puerta que te dejará grandes ganancias.

CÁNCER

Ten mucho cuidado con caer en provocaciones de personas tontas que buscarán ponerte de malas. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte.

La vida te va a llenar de situaciones favorecedoras. Embarazo dentro de la familia. Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr pues la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas. Un amor de tierras lejanas comenzará a tener contacto contigo. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad. Recuerda quién eres y hacia dónde vas para que no te pierdas en ese camino.

Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. No permitas que la costumbre dañe tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo.

PISCIS

Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la fregada. Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo, Dios santo.

Podría nacer una buena amistad solo habla claro para que no se mal interprete la situación. Debes de cuidar mucho tu entorno y la forma en que actúas con los demás pues dejarás mucho que desear en estos días. Aprende a no dar terceras oportunidades o te pasará lo mismo de antes. Estrés en tu trabajo y posibilidad de mejoras en lo laboral. No pierdas el tiempo en cuestiones que no te dejan nada de provecho solo dolores de cabeza. Arma ese negocio que tienes en mente, será una excelente oportunidad de crecimiento solo mira bien con quien haces tratos.

Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, hay personas que te van a tirar piedras en tu camino.

ACUARIO

Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea. Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero.

Cuida mucho tu salud pues podrías estar expuesto a problemas que tienen que ver con infecciones y demás situaciones. Amores de una noche y posibilidades de viajes inesperados. No permitas que comentarios negativos te dañen el día porque muchos vienen por parte de tu propia familia. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas que la gente habla o dice de ti. Si crees en ti lograrás todo lo que deseas, solo ten un poco de calma y mucha paciencia. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día sobre todo dentro de tu propia casa.

Amor del pasado se presenta en tus sueños y te va a dejar patinando con muchos pensamientos. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar solo es cuestión que lo decidas.

CAPRICORNIO

Vienen días muy buenos en el campo laboral inclusive un cambio que te va a beneficiar mucho, pero debes hablar y exigir lo que por derecho e corresponde. Aprende a no mendigar cariño, amor y menos atención, quien te lo brinde merece estar en tu vida y quien no next.

No te limites en sueños y metas porque por esa cuestión es que no logras tus metas y objetivos. Cuidado con persona de piel morena pues no tiene buenas intenciones contigo y podría meterte en problemas bastante complicados. Un viaje se podría realizar en cualquier momento y te irá de lo mejor, solo hay que planearlo bien. Viene días de muchos cambios y sobre todo reflexión, es momento que comiences a ver por ti y actuar de una manera distinta si quieres lograr tus metas y objetivos. Cambios inesperados en tu manera de actuar con una persona a quien quieres y valoras mucho.

No pienses en segundas oportunidades pues no es momento de perdonar más errores, te la volverán hacer. Noticias que tienen que ver con los dineros se aproximan y te van a caer de maravilla solo es cuestión de saber en qué debes invertir. Debes aprender a cuidar un poco más tu alimentación pues estarás expuesto o expuesta a subidas inesperadas de peso.

SAGITARIO

Cuidado con chismes en la familia que aparecerán en cualquier momento y que te pondrán de mal humor. No te limites en tus sueños y metas y trata de cada día ir buscando más oportunidades para mejorar en los dineros pues este año tendrás mucha suerte en los negocios.

Muy sentimental andarás estos días, pero lograrás encontrar el balance que necesitas para volver a sentirle sabor a la vida. Noticias inesperadas que tienen que ver con viajes o posibilidad de salir a un evento social. Es momento de creer y confiar en tu capacidad de lograr todo lo que te propones, has pasado por situaciones complejas, pero al final del día has logrado salir victorioso de cuanto obstáculo te ha puesto la vida. No pierdas tu tiempo en amores del pasado y menos si hay nuevos amores por conocer. No dejes que comentarios negativos arruinen tus días, aprende a ver la vida de manera distinta y a no creer en quien solo te busca cuando tiene una necesidad.

Deja que el mundo ruede y tu vive tu vida como mejor te guste y te parezca. Muchas sorpresas en el área del corazón pues en cualquier momento retorna a tu vida amor del pasado y podría ser que se quede definitivamente. No dejes que nadie se meta en tus cosas y opine porque solo te va a causar dolores de cabeza.