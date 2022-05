Novio de Chiquis Rivera le agarra la cola y dice: “Pesada” en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Como parte de su Abeja Reina Tour 2022 y previo a las celebraciones por el 5 de Mayo, Chiquis Rivera se estuvo presentando en la ciudad de Los Ángeles. Entre aplausos y éxitos, su novio Emilio Sánchez aprovechó la ocasión para agarrarle la cola y decir: “Pesada” en Instagram. Para nadie es un secreto que uno de los atributos más halagados de la hija de Jenni Rivera es su voluptuosa retaguardia.

“Heavy”, que significa “Pesado” o “Pesada”, en este caso, fue el adjetivo que usó el novio de Chiquis Rivera al tiempo que le agarraba la colita para dejar claro que “eso es del él”. Emilio Sánchez no deja a Chiquis Rivera sola en ninguna de sus presentaciones importantes y triunfos. Casi un año de relación y se puede decir que es una de las más estables y que más frutos le ha traído a la hija de La Diva de la Banda. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fans 🐝💕 (@chiquis_diva)

Emilio Sánchez ha dirigido alguno de los videos de Chiquis Rivera. Se ha encargado también de mucha parte de la imagen de la cantante y la dupla ha dado frutos increíbles y muy buenos trabajos. Si no nos creen, les dejamos aquí el video “Cualquiera”, donde Chiquis y su novio unieron talentos.

En cuanto a su divorcio del ex vocalista de La Banda El Limón. Según la periodista Mandy Fridmann, la abogado de Chiquis Rivera acudió a los juzgados para agilizar el trámite. Lorenzo Méndez en algún momento dijo que le exigían mucha documentación. Chiquis, por su parte, aseguró que todo estaba entregado. Así que habrá que ver cuál es la versión oficial de los artistas o de algunos de sus representantes legales para saber detalles. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

El cantante, que es uno de los máximos representantes del regional mexicano, también anda de gira por algunas ciudades de los Estados Unidos. Por lo que se ve en sus redes sociales está muy dedicado a sus hijas y también al fitness. Parece otro del cuerpazo que ha sacado en los últimos meses. Sus fans se han encargado de presumir en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Mendez World (@mendez.world)

Chiquis Rivera, por su parte, triunfó en los Latin AMa’s 2022 abriendo la premiación, producida por la cadena Telemundo al lado de figuras de la talla de Black Eyed Peas, Farruko y Ozuna. Sin duda, la cantante está en uno de sus mejores momentos de su vida.

