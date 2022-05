Así es por dentro la hermosa mansión en Miami de José Luis Rodríguez ‘El Puma’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’, de 79 años, radica desde hace mucho tiempo en la ciudad de Miami, en Florida, donde goza de una hermosa mansión, de una vida privilegiada y hasta de una calle con su nombre.

De acuerdo a información de diversos medios de comunicación, la casa del padre de Genésis Rodríguez está construida a lo largo de dos pisos, cuenta con una extensión de más de 21,520 pies cuadrados y su valor en el mercado rondaría los $8,000,000 de dólares.

Por lo que hemos podido ver en diversas fotografías y videos, la residencia tiene todo el toque del intérprete de ‘Tengo Derecho de ser Feliz’.

Cocina

Su cocina es abierta y muy amplia. Está equipada con alacenas de color café y blanco, con espacio para guardar sus botellas de vino, con electrodomésticos de alta gama y con una isla central que funciona para preparar los alimentos. View this post on Instagram A post shared by José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial)

Comedor

El comedor, ubicado justo a un costado de la cocina, está conformado por una mesa de vidrio templado con capacidad para ocho sillas de tono beige. View this post on Instagram A post shared by José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial)

Además de servir para degustar exquisitos platillos, durante la etapa más crítica de la pandemia, su comedor fue transformado en el foro de grabación de ‘El Puma Live’, un show de YouTube donde solía entrevistar a grandes representantes de la música hispana. View this post on Instagram A post shared by José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial)

Sala principal

Su sala principal, situada a un lado del área de jardín, está conformada por un sofá modular de tono crema, por una mesa de centro, por un cuadro en tonos azules y por una lámpara de piso de diseño muy original. View this post on Instagram A post shared by José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial)

Sala de televisión

Su sala de televisión está compuesta por una televisión empotrada a la pared, por una hermosa obra de arte, por una mesa de centro de cristal, por sofás grises y por sillas de tono dorado.

Sala de música

Como buen artista de la voz, ‘El Puma’ cuenta con una sala de música, en la que disfruta de tocar diversos instrumentos musicales. View this post on Instagram A post shared by José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial)

