Galilea Montijo luce un bikini pequeñito para entrar a una tina con hielos: “¡Voy por más!”

Luego de que Michelle Renaud revelara los beneficios de meterse a una tina con hielos, varias celebridades confesaron que les gustaría probar este tipo de terapias y una de las primeras valientes fue Galilea Montijo, quien compartió el momento en que se sumergió en el agua congelada y que fue agradecido por miles de fanáticos que también admiraron el cuerpazo que lució con un diminuto bikini.

Completamente motivada y con ganas de experimentar la práctica de sumergirse en hielos, Galilea Montijo se puso un bikini rosado pequeñito para entrar a una bañera congelada con la ayuda de Michelle Renaud, quien en todo momento la apoyó y guio para lograr el objetivo.

Y aunque la conductora del programa ‘Hoy’ confesó que únicamente logró mantenerse dentro del agua por poco más de 2 minutos, fue una experiencia que le dejó grandes satisfacciones, por lo que está decidida a intentarlo de nuevo.

“¡Mi 1er intento en Hielos! Logré 2:25 Gracias Michelle Renaud por tu ayuda y consejos #tafuerte ¡¡¡Pero voy por más!!!“, escribió junto al video en el que expuso la aventura que vivió.

La actriz y presentadora mexicana no ha sido la única que ha decidido practicar el método, pues días antes la protagonista de ‘La Herencia’ compartió que acompañó a un grupo de amigos, con quien también hizo las respiraciones dentro de un contenedor con hielos y terminaron calentando el cuerpo.

“Me encanta que todas somos tal para cual y disfrutamos mucho la experiencia. Ahora tendrán mucha energía toda la semana, buenas ondes y múltiples beneficios de salud para su cuerpo“, dijo Renaud quien ha realizado esta actividad en repetidas ocasiones y que ya toma con naturalidad. View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud)

El método de Wim Hof consiste en realizar varias respiraciones a un ritmo que permita acumular oxígeno en el cuerpo, obteniendo beneficios como mejorar el rendimiento deportivo y la recuperación, reforzar el control de la ansiedad, aumentar la energía, la calidad del sueño, la fuerza de voluntad y la determinación, refuerza las defensas, ayuda a mitigar el estrés e incluso mejora la salud mental, es por ello que cada día más personas lo recomiendan, una de ellas es la actriz Michelle Renaud, quien se ha encargado de compartir a través de sus redes sociales lo que ha obtenido desde que realiza esta técnica. View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud)

