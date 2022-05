Rosalía incomoda a Nicki Minaj en plena entrevista de la Met Gala 2022 y este le hace el feo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Rosalía al igual que su homólogo Bad Bunny no pararon de dar de qué hablar. Pero en su camino en la alfombra roja tropezó con la rapera Nicki Minaj. La española interrumpió una entrevista que le estaban haciendo a la cantante de hip hop en la Met Gala 2022. Misma que respondió con cara de pocos amigos dejando saber que estaba realmente incómoda.

Seguramente Rosalía es fanática de Nicki Minaj y quiso ir a darle el abrazo y beso que efectivamente le dio, pero con el que al parecer la eterna rival de Cardi B no quedó contenta. Ya sabemos que la rapera es toda una diva y si es ella el centro de atención, pues nadie, ni siquiera la propia “Motomami” será recibida con bombos y platillos.

Rosalía llegó de punta en blanco y plateado con mucha pedrería a la Met Gala 2022 y escogió Givenchy para la noche. El gran ausente fue su novio Rauw Alejandro. Al igual que Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes tampoco hicieron acto de presencia en el evento. Nicki Minaj llegó con un pantalón y falda de vuelos por encima y un escote digno de su estilo. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Su competencia directa, Cardi B, por el contrario decidió ir de dorado y en compañía de la diseñadora Donatella Versace. Por supuesto, el traje que usó la esposa de Offset es de la firma de la rubia. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

A la alfombra también llegaron las latinas Camila Cabello y Anitta. J balvin no se quedó atrás, quien escogió Ralph Lauren también para vestir en la noche. Eiza González usó un traje blanco de escote profundo. Pero sin duda, el que se botó y dio mucho de qué hablar fue Bad Bunny. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

El “Conejo Malo” del reggaetón llegó a la alfombra con un traje Burberry color kaki de hombreras y adornos en el cabello que simulaban hojas de olivo. Sin duda, uno de los mejores de la noche. View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY | FANPAGE (@badbunnyofficiials)

Por lo pronto, Rosalía para haber sido escogida como una de las mejores vestidas de la noche junto a Kim Kardashian, quien vistió un traje color nude y el cabello amarillo como Marilyn Monroe. De hecho, su traje le rindió un tributo a la actriz y cantante. Por supuesto, el nuevo novio de Kim, Pete Davidson se mantuvo a su lado. View this post on Instagram A post shared by Met Gala 2022 (@metgalaofficial)

Pero como esta nota va es de Rosalía y Nicki Minaj, les dejamos el video de “Rosalía” . Mismo que cuenta con casi 40 millones de reproducciones en Youtube.

