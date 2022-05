FOTOS: Conoce Hotel Mansión Solís, propiedad que ‘El Buki’ tiene en México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El cantante mexicano Marco Antonio Solís, de 62 años, incursionó en diciembre del 2020 en el mundo de la hostelería con la apertura del Hotel Mansión Solís, en el centro de la ciudad de Morelia, en Michoacán.

“De majestuosa arquitectura, fácil acceso y con una espectacular vista de la ciudad, HOTEL & SPA MANSIÓN SOLÍS by HOTSSON es una excelente opción de hospedaje y confort, al contar con una privilegiada ubicación en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia”, es como se describe el establecimiento en su página de Internet.

El proyecto comenzó en el 2017, pero fue hasta tres años más tarde que el famoso Buki y su esposa, Cristy Salas, vieron concretado su sueño de tener su propio hotel boutique. Vaya que la espera tuvo su recompensa. View this post on Instagram A post shared by Hotel Mansión Solís (@mansionsolis)

Desde entonces no han parado de llegar huéspedes interesados en recorrer su historia y de paso ver si corren con suerte de ser atendidos por su famoso propietario. View this post on Instagram A post shared by Hotel Mansión Solís (@mansionsolis)

El emblemático hotel, ubicado sobre Av. Acueducto, cuenta con 24 habitaciones, con el restaurante ‘Tu Dulce y mi Sal’, con el sky bar ‘El Milagrito’, con el gimnasio ‘Motívate’, con el spa ‘Amor en Silencio’, con piscina en forma de guitarra, con el aqua bar ‘Más que tu Amigo’, con la cafetería ‘Quiéreme’, con una fuente con una nota musical al centro, con un estudio de grabación, entre otros espacios. View this post on Instagram A post shared by Hotel Mansión Solís (@mansionsolis)

“Su legado musical está presente en cada rincón, ya sea impreso en los detalles arquitectónicos que visten el lugar o en el nombre de los diferentes espacios que le ofrece este hotel & spa, mismos que hacen alusión a los éxitos del afamado músico y compositor”, detalla la website del hotel View this post on Instagram A post shared by Hotel Mansión Solís (@mansionsolis)

Al igual goza de un parking subterráneo, de extensas áreas verdes, de un salón de usos múltiples y de salones de eventos, como sucede con ‘Viva el Amor’, un espacio con capacidad para recibir hasta 170 invitados. View this post on Instagram A post shared by Hotel Mansión Solís (@mansionsolis)

El costo de alojamiento por noche va de los $6,073 pesos ($300 dólares) a los $28,560 pesos ($1,410 dólares). View this post on Instagram A post shared by Hotel Mansión Solís (@mansionsolis)

El Hotel Mansión Solís tiene un significado muy especial para el reconocido cantante, ya que ahí vivió varios años en compañía de Beatriz Adriana, su exesposa.

Sigue leyendo:

Adamari López transforma su casa y muestra cómo luce a un año de su separación de Toni Costa

Aseguran que las Saritas se saldrán con la suya y se quedarán con las casas de José José

‘Chisme no Like’ exhibe el apartamento donde Angélica Rivera vive rodeada de grandes lujos

Así es por dentro la hermosa mansión en Miami de José Luis Rodríguez ‘El Puma’