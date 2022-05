La más cara de la historia: Pagan casi $9 millones de dólares por camiseta legendaria de Maradona

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este miércoles terminó la subasta de Sotheby’s de la mítica camiseta que Maradona utilizó en el Mundial de México 86 en el partido de Argentina contra Inglaterra, aquel recordado por la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Lo impresionante es que la camiseta rompió récord y se vendió como la más cara de la historia, al alcanzar la cifra de $8,984,515 dólares.

Aunque no se reveló el nombre del comprador, se sabe que es alguien de Medio Oriente. También se sabe que el coleccionista argentino Marcelo Ordás pujó por ella para llevarla a su país, pero no tuvo éxito, ya que no alcanzó el precio final y se quedó en $6.8 millones de dólares, según publicó el diario TN

“Es una reliquia que pertenece a nuestro país”, dijo durante su afán de ganarla; sin embargo, el resultado no fue el que esperaba.

Se pagaron casi 9 millones de dólares por la camiseta con la que Diego Maradona le hizo los dos goles a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. La más cara de la historia. pic.twitter.com/4y0Pcjnuw9 — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 4, 2022

¿Cuáles son las camisetas de fútbol más caras del mundo?

Con motivo del estratosférico precio del jersey de El Pelusa, te compartimos el Top 5 de las camisetas por las que más dinero se ha pagado en la historia:

1.- Diego Armando Maradona – Argentina 1986: $8,984,515 dólares.

La camiseta que era propiedad de Steve Hodge, el seleccionado inglés quien intercambió la prenda con Maradona, estuvo durante 18 años en un museo y este 4 de mayo se vendió.

2.- Lionel Messi: Barcelona 2017: $450,000 dólares

Esta misma semana se dio a conocer la venta de la camiseta con la que el futbolista argentino marcó su gol número 500, que tiene un significado especial adicional, ya que se lo anotó al Real Madrid a domicilio y, en su festejo, el astro se la quitó y mostró su dorsal a toda la hinchada que presenciaba el juego en el Santiago Bernabéu.

Se subastó la camiseta que usó Messi en El Clásico 16/17.



Ese día convirtió doblete en el Bernabéu y su gol 500 en Barcelona.



Un coleccionista pagó 427.680 euros. Locura. pic.twitter.com/JTH0vJOH64 — Messismo (@Messismo10) May 2, 2022

3.- Pelé – Brasil 1970: $196,644 dólares.

Roberto Rosato intercambió su camiseta con el 10 brasileño y la subastó. Obtuvo una cifra tres veces más alta de lo esperado. View this post on Instagram A post shared by Caspersmedia (@caspersmedia)

4.- Michael Laudrup – Barcelona 1991/92: $748 dólares

Con esta camiseta naranja desgastada, el danés ayudó al equipo culé a obtener su primera victoria en la Copa de Europa en la campaña 1991-92. View this post on Instagram A post shared by @tango80s

5.- Marco Van Basten – Holanda 1988: $748 dólares

Esta es una de las camisetas vintage más buscadas del mundo, pero la que utilizó el jugador tiene un valor aún más especial, porque fue la que usó en la final de la Eurocopa del 88.

También puede interesarte:

Empieza la subasta de la camiseta con la que Maradona marcó el “Gol del Siglo”

¿En cuánto subastarán la camiseta con la que Maradona le anotó a Inglaterra en México 86?

Mítica camiseta de Lionel Messi alcanza precio estratosférico