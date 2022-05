Santi Mina fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de abuso sexual

El delantero español del Celta Santi Mina ha sido condenado a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a una mujer, ocurrido el 18 de junio de 2017 en Mojácar (Almería).

La Audiencia de Almería absuelve en su sentencia al atacante del conjunto del Chacho Coudet del delito de agresión sexual y exime de cualquier responsabilidad penal a su amigo, y también futbolista, David Goldar.

https://t.co/ZGudnSML9l Spanish footballer Santi Mina sentenced to four years in prison for sexual abuse: * Celta Vigo forward, 26, has appealed against sentence

* Ibiza’s David Goldar found not guilty of being an accomplice



The Spanish footballer… https://t.co/8H0Clwq2oS pic.twitter.com/Vx64qvII3H — Wowzer Sports (@WowzerSportsUK) May 4, 2022

El tribunal presidido por la magistrada Társila Martínez absuelve a Mina del delito de agresión sexual por el que el fiscal pedía ocho años de prisión y la acusación particular nueve años y medio de cárcel, condenándolo por un delito de abuso sexual por el que también le impone una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima durante 12 años y el pago de una indemnización de $52,000 euros.

Por su parte, David Goldar ha resultado absuelto del delito de agresión sexual que le imputaba únicamente la acusación particular, ya que la Fiscalía no ha actuado contra él en la causa, por el que también se enfrentaba a nueve años y medio de prisión.

Los hechos, según el escrito de la Fiscalía, ocurrieron en la madrugada del 18 de junio de 2017, cuando Santi Mina aprovechó que su amigo David Goldar se había ido con una mujer a la caravana que tenía estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar (Almería) para entrar al vehículo y abusar sexualmente de ella.

La defensa de Santi Mina ha anunciado que recurrirá la sentencia al considerar que no se encuentra “ajustada a derecho”.

Santi Mina has been found guilty of sexual abuse and sentenced to four years in prison, although he has been acquitted of sexual assault. Santi Mina must maintain a distance of 500m from the victim for 12 years. Celta Vigo have suspended him provisionally ahead of a likely appeal pic.twitter.com/JdI2YK9IhP — Football24/7 (@foet247europa) May 4, 2022

“Considerando la misma no ajustada a derecho y con importantes errores en la valoración de las pruebas practicadas y por tanto de los hechos acaecidos, (la representación letrada de Mina) procederá a interponer el correspondiente recurso de apelación en los próximos días“, han manifestado en un comunicado remitido a EFE.

La abogada del futbolista, Fátima Magdalena Rodríguez, sostuvo durante la última sesión de la vista que el jugador del Celta contó con el consentimiento “en todo momento” de la mujer que lo ha denunciado por una presunta agresión sexual y que, “en el peor de los casos”, hubo un “error” por su parte en este consentimiento.

“Si no hubo consentimiento, como afirma la denunciante, desde luego, sin lugar a dudas, no supo transmitírselo. Luego, hubo un error con respecto al consentimiento (…) Incurrió en un error de tipo y esto destruye el dolo y la tipicidad subjetiva. Si se destruye el dolo y la tipicidad subjetiva, se debe llevar a la absolución”, manifestó.

El Celta, por su parte, ha decidido “de manera cautelar” apartar “provisionalmente” al delantero Santi Mina de los entrenamientos del primer equipo. Celta now confirming that Santi Mina will be taken out of action. Not fired.



Celta also say they "respect the player's right to defend himself" in the press release.https://t.co/um4Cuu3WkF— Jonas Adnan Giæver (@CheGiaevara) May 4, 2022

La entidad que preside Carlos Mouriño respeta “el derecho” de defensa del jugador, pero señala en su comunicado que se ve en la obligación de tomar medidas frente a aquellos hechos que “menoscaban de forma notoria la imagen del club y atentan directamente contra sus valores”, mostrando una vez más su “más absoluto rechazo” hacia el delito tipificado en la resolución judicial.

Por ello, el Celta ha decidido la apertura de un “expediente disciplinario” al jugador para “dilucidar sus responsabilidades laborales” a la vista de esta resolución.

El Chacho Coudet se queda, por tanto, sin una de sus piezas fundamentales en el ataque esta temporada; Santi Mina ha participado en 33 de los 34 encuentros de Liga -30 de ellos como titular-, es el segundo máximo goleador del equipo con 7 goles -tras Iago Aspas (15)- y el cuarto que más asistencias ha dado (3). Santi Mina has been sentenced to 4 years in prison after being found guilty for sexual abuse. #LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/5nYMTZFQhw— La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) May 4, 2022

También te puede interesar:

· Orbelín Pineda necesita salvar su carrera: conoce los posibles equipos en los que puede caer el mexicano

· “Se preocupa más por bailar que por jugar bien”: las críticas señalan el fracaso de Orbelín Pineda en Europa

· Chicharito y su posible retiro: Javier Hernández explica las razones por las que colgaría los botines y acabaría con su carrera