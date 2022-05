Conoce la casa de Julia Gama, la habitante que pondrá la samba en ‘La Casa de los Famosos 2’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La brasileña Julia Gama, de 28 años y quien fue elegida como primera finalista en Miss Universo 2020, vive en un acogedor apartamento en la ciudad de Sao Paulo, tal y como ella misma nos lo ha presumido a través de diversas fotografías y videos publicados en sus redes sociales.

La nacida en Porto Alegre, quien ya está haciendo sus valijas para mudarse a ‘La Casa de los Famosos 2’, reside desde finales del 2021 en su actual hogar, el cual adornó siguiendo sus gustos y su pasión por la decoración de interiores.

“Como se los prometí. Hoy les muestro mi nuevo apartamento y cómo quedó. Todo exactamente como lo soñé”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram el pasado 27 de diciembre.

Comedor

Aunque la cocina aún no nos las enseñado, su comedor consta de una mesa rectangular de tono chocolate con capacidad para seis sillas que combinan el color gris con el café.

La habitación es completada por una especie de librero de tono chocolate, en el que la sudamericana ha puesto algunas plantas y diversos artículos decorativos.

Sala principal

Su sala, ubicada a un costado del balcón, está conformada por un sofá modular de tono gris, por una alfombra del mismo tono y por una pantalla de televisión.

Sala de yoga

Justo frente a su chimenea de tabique, Julia decidió instalar su sala de yoga, donde, con la ayuda de un tapete azul, se pone a hacer los ejercicios de respiración y meditación que tanto bien le hacen a ella y a su salud. View this post on Instagram A post shared by Julia Gama (@juliawgama)

Huerto

Pese a que vive en un apartamento y no tiene mucho espacio para sus plantas, ese no fue un motivo para que Julia se privara de tener su propio huerto, el cual poco a poco ha ido nutriendo de distintas especies. View this post on Instagram A post shared by Julia Gama (@juliawgama)

Recámara

Su recámara, por lo que nos ha mostrado, destaca por su piso laminado, así como por su cama grande con cabecera en tono gris y con ropa de cama de color blanco.

La cama no solo es utilizada por Julia para dormir, sino que también como bodega, al contar debajo del colchón con el espacio más que suficiente para guardar todo tipo de artículos que no ocupa mucho y que solo le estorban en otro sitio.

