Las Águilas del América con las alarmas encendidas: los jugadores que aún no han renovado y están en peligro de marcharse

Las Águilas del América afrontarán la etapa decisiva de la Liga MX. El conjunto mexicano logró colarse entre los cuarto primeros del torneo de la mano de Fernando Ortiz y espera rival para pelearse en los cuartos de final del torneo. Aunque la directiva debe ir un paso a la vez, hay un tema que se puede convertir en un dolor de cabeza para los de Coapa: la renovaciones.

El histórico equipo mexicano tiene a varios jugadores de renombre que están cerca de finalizar su contrato. Hasta los momentos no se ha hablado de una extensión contractual por lo que la tensión está a la orden del día.

Los tres jugadores que acaban su contrato con las Águilas del América

Guillermo Ochoa: sin duda alguna, “Memo” es una de las grandes figuras de la institución. El experimentado guardameta volvió a la Liga MX en 2019 y desde entonces ha defendido el arco de las Águilas del América. Ochoa tiene contrato hasta diciembre de 2022 y en pocas semanas tendría la oportunidad de firmar un precontrato con cualquier otro club y marcharse gratis. View this post on Instagram A post shared by Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

Miguel Layún: el experimentado lateral cambió a Monterrey por volver a las Águilas del América en julio de 2021. El ex internacional mexicano termina contrato con el club el 30 de junio de 2022. Hasta los momentos se desconocen las intenciones de la directiva. En el Clausura 2022 el azteca jugó hasta 9 partidos. View this post on Instagram A post shared by Miguel Layun (@miguel_layun)

Óscar Jiménez: el guardameta suplente del “nido” es otro tema a tomar en cuenta. Las Águilas del América tienen a sus dos arqueros con su contrato muy cerca de vencerse. En él caso de Jiménez, su vínculo expira el 31 de diciembre de 2022. El portero de 33 años de edad no ha tenido participación en el Clausura 2022. View this post on Instagram A post shared by Oscar F (@oscarfcofabela1)

