Aleida Núñez enamora mostrando sus voluptuosos atributos con un escotado body rosa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aleida Núñez elevó la temperatura dentro de las redes sociales con una serie de imágenes en las que modeló un body rosado de pronunciado escote que dejó a la vista sus voluptuosos atributos.

La originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, no se detiene y aunque en las últimas semanas se ha visto involucrada en el escándalo por supuestos problemas de conducta en los que fue señalada como agresiva y conflictiva por la actriz Ivonne Montero, las redes sociales se han convertido en su mejor arma para demostrar que lo único que le interesa es trabajar.

Es así como nuevamente derrochó belleza y sensualidad mientras comparte breves adelantos de lo que sus verdaderos fanáticos podrán disfrutar si se suscriben a la página de contenido exclusivo aleidavip.com, en donde promete consentirlos con imágenes nunca antes vistas.

Con un video, la sensual cantante se mostró sonriente mientras baila y se luce con un sexy body color rosa, con el que sus torneados atributos quedaron a la vista de sus 3.7 millones de seguidores.

Tras la recomendación para visitar el portal con atrevido contenido, la también actriz de Corazón Guerrero recibió una lluvia de halagos y reacciones, entre los que destacó el comentario del actor Eleazar Gómez, con quien coincidió hace unos días en el carnaval de Cosamaloapan, Veracruz.

Pero eso no fue todo para sus fanáticos, ya que poco después repitió la dosis de belleza con una fotografía en la que también dejó a la vista el pronunciado escote en “V” de su vestimenta, con lo que recibió más de 34 mil “me gusta” para confirmar que no solo es una de las celebridades más bellas de la televisión y sobre los escenarios, sino que también lo es dentro de las comunidades virtuales. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

No obstante, este tipo de prendas también suele utilizarlas dentro de sus shows musicales, tal como el que lució durante el show que ofreció en Álamo, Veracruz, en donde se presentó el pasado fin de semana y no solo deleitó a los asistentes con la belleza de sus curvas, sino que también disfrutaron de su voz.

En aquella ocasión, la jalisciense subió al escenario con un body de látex color negro y medias de red que dejaron en evidencia su torneada anatomía.

También te podría interesar:

–Aleida Núñez expone su torneada silueta de espaldas mientras viste ajustados jeans

–Aleida Núñez posa sin sostén y deja abierto su saco para mostrar el escote

–Aleida Núñez luce sus curvas de infarto mientras se broncea con un traje de baño blanco y rasgado