Patrice Evra habló sobre la homofobia que presenció en la Premier League: “Si algunos de mis compañeros son homosexuales no me ducharé”

El exjugador francés Patrice Evra relató varias vivencias de homofobia que presenció cuando era jugador del West Ham United, en el último tramo de su carrera en 2018.

Evra expresó que algunos jugadores admitieron que si entraban futbolistas homosexuales no se ducharían junto a ellos y se marcharían.

“Vino alguien de la Federación de Fútbol de Inglaterra y dijo: ‘Tenemos que aceptar a todo el mundo’. Muchos jugadores se pusieron en plan: ‘No, si algunos de mis compañeros son gays se tienen que ir ya, no me voy a duchar con ellos”, recordó en el podcast Mid Point de Gabby Logan.

Evra, exjugador de la selección de Francia, fue uno de los que trató de mediar entre la federación y los jugadores del club tratando de explicar que no había ningún tipo de problema con que tuvierona jugadores homosexuales.

“Me puse en pie y les dije: ‘Cállense, cállense todos, ¿se están escuchando?’. Aún no aceptamos a todo el mundo. En el fútbol no son lo suficientemente abiertos de mente y es una pena”, continuaba el ex futbolista del Manchester United.

Algunos compañeros que eran homosexuales le agradecieron por el apoyo de Evra durante su etapa como jugador, y cómo seguir en el equipo de la Premier League.

“Yo mismo, cuando los jugadores se dirigían a mí, les decía: ‘Tened cuidado, porque si lo decís en voz alta, veréis la reacción de todos los futbolistas, pero yo los apoyaré y, como tengo poder en el vestuario, los protegeré'”, recuerda.

Evra ha sido una constante voz después de su retiro sobre los problemas psicológicos que sufren los futbolistas y la comunidad homosexual en cada equipo.

“Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales. Pero en el mundo del fútbol, si lo dices, se acaba”, decía hace unos meses en una respuesta a una de las preguntas que le hicieron los lectores de ‘Le Parisien’.

