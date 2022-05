Te llevamos a conocer la hermosa mansión de ‘Walo’, el famoso vocalista de Banda MS

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El cantante Oswaldo Silvas, de 44 años y quien forma parte de Banda MS, nos ha llevado a conocer, por medio de diversas fotografías y videos, algunos rincones de su hermosa mansión en la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa.

El músico, quien es mejor conocido con el nombre de ‘Walo’ y tiene cuatro hijos con dos mujeres distintas, vive con todos los lujos y comodidades que nos podamos imaginar en la exclusiva comunidad de Marina Mazatlán, famosa por su club de yates y por su campo de golf diseñado por el reconocido David Fleming.

Cocina

Su cocina es bastante amplia y abierta. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de alta gama, así como con una isla central que puede ser utilizada para preparar los alimentos o como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Oswaldo Silvas (@walo_ms07oficial)

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de la cocina, está conformado por una mesa de tono chocolate con capacidad para ocho sillas grises, así como por una lámpara de techo de diseño muy original. View this post on Instagram A post shared by Oswaldo Silvas (@walo_ms07oficial)

Sala

Su sala goza de un sofá gris con cojines del mismo tono, así como con unas lámparas y con unos cuadros que le dan un toque único a ese espacio. View this post on Instagram A post shared by Oswaldo Silvas (@walo_ms07oficial)

Sala de televisión

Su sala de televisión está conformada por unos sillones reclinables estilo sala de cine, por una mesa de centro de cristal, por una alfombra gris, por una serie de cuadros, por una repisa para los juguetes de acción de sus hijos y por una pantalla de televisión colocada sobre un mueble café. View this post on Instagram A post shared by Oswaldo Silvas (@walo_ms07oficial)

Sala de música

Aunque no es propiamente una sala de música, ‘Walo’ y sus hijos encontraron en una de sus salas el espacio ideal para inspirarse y dar muestra de la gran voz con la que cuentan. View this post on Instagram A post shared by Oswaldo Silvas (@walo_ms07oficial) View this post on Instagram A post shared by Oswaldo Silvas (@walo_ms07oficial)

Recámara

La recámara de ‘Walo’ está compuesta por una cama grande con cabecera de tono beige y ropa de cama que combina el color negro con el verde. También cuenta con dos mesas laterales, con una sala de estar, con un espejo de cuerpo completo, con una televisión y con un ventilador de techo. View this post on Instagram A post shared by Oswaldo Silvas (@walo_ms07oficial)

Jardín

Su hogar cuenta con extensas áreas verdes y con una zona techada que puede ser utilizada para alguna reunión familiar o para practicar algo de boxeo, una disciplina en la que el vocalista incursionó en el 2020. View this post on Instagram A post shared by Oswaldo Silvas (@walo_ms07oficial)

Sigue leyendo:

Richard Gere celebró el 5 de Mayo con la venta de su enorme casa de campo en Nueva York

Eugenio Derbez: Así es por dentro la increíble nueva mansión por la que pagó $14,000,000

Así es la mansión en Mazatlán de Alan Ramírez, el talentoso vocalista de Banda MS

Aseguran que Christian Nodal se mudó a mansión que había comprado para vivir con Belinda