Conoce la casa de Manny Cruz, el merenguero que le pone candela a ‘Tu Cara Me Suena 2’

El merenguero Manny Cruz, de 39 años y quien llega a la final de ‘Tu Cara Me Suena 2‘ con grandes posibilidades de ganar, nos ha llevado a conocer, por medio de diversas imágenes y videos, algunos de los rincones más íntimos del acogedor apartamento que comparte con su esposa Yeri Peguero y con sus dos hijos, Mateo y Montserrat.

En sus publicaciones el nacido en República Dominicana da muestras del buen gusto que tiene para la decoración. Incluso, tal y como aquí te lo mostramos, él se encargó de transformar la humilde vivienda de Antonin La Misma, su empleada doméstica.

Cocina

Su cocina, la cual nos mostró mientras cortaba unos plátanos, es cerrada y no muy amplia. Está equipada con alacenas de color blanco y con electrodomésticos de acero inoxidable.

Sala de juegos

En ese mismo video nos presumió la sala de juegos de sus hijos, la cual destaca por sus paredes en tono azul y por su piso forrado de foami. Ahí también hay una amplia colección de juguetes y diversos muebles blancos.

Comedor

Su comedor cuenta con una mesa de cristal con capacidad para ocho sillas de tono gris, con diversas fotografías en blanco y negro, con una lámpara con detalles en dorado, con un mueble de color chocolate y con un espejo circular. View this post on Instagram A post shared by Yeri Peguero (@yeripeguero)

Sala principal

Su sala principal, que es donde suele poner el árbol de Navidad, está conformada por sofás de tono olivo y azul, por una mesa de centro de cristal, por una alfombra en distintos tonos de verde, por una lámpara de diseño muy original y por un gran espejo con detalles en dorado. View this post on Instagram A post shared by Yeri Peguero (@yeripeguero)

La sala es completada por un librero de madera donde tiene diversos artículos decorativos y hasta un espejo. View this post on Instagram A post shared by Yeri Peguero (@yeripeguero)

Sala de televisión

La sala de televisión, a la que se accede a través de una puerta de cristal, está compuesta por una sala de trofeos, por una televisión empotrada a la pared, por una alfombra multicolor, por una mesa de madera, por un escritorio para el ordenador, así como por unos muy cómodos sofás de tono gris y rojos. View this post on Instagram A post shared by Yeri Peguero (@yeripeguero)

También cuenta con varios cuadros en blanco y negro, los cuales le dan un toque muy especial a esa habitación y a otras más.

Recámara principal

Aunque Manny aún no se anima a mostrar su dormitorio, quien sí lo ha hecho es Yeri, su pareja. View this post on Instagram A post shared by Yeri Peguero (@yeripeguero)

La recámara está conformada por una cama grande con cabecera de tela de color gris, por unas mesas de noche de color blanco, por un minisplit, por una televisión y por unas fotografías familiares con marco plateado. View this post on Instagram A post shared by Yeri Peguero (@yeripeguero)

Recámara de Montserrat

La recámara de Montserrat, su hija menor, está compuesta por una cuna pintada de blanco, por un cambiador, por un sofá individual y por un minisplit. View this post on Instagram A post shared by Yeri Peguero (@yeripeguero)

