La impactante transformación de Zac Efron a través de los años

Uno de los actores más aclamados de Hollywood es sin lugar a dudas Zac Efron, pues por más de una década se ha mantenido como el favorito de millones gracias a su talento e inigualable físico. Pero, ¿cómo ha cambiado a través de los años? Aquí te compartimos los detalles.

Si bien el famoso de 34 años alcanzó fama mundial con la cinta “High School Musical”, su trayectoria como actor se remonta a varios años atrás, cuando debutó en la serie ‘Firefly’ (2002), cuando tenía tan solo 15 años de edad.

Desde entonces, Zac Efron tuvo varias apariciones en televisiones, dentro de las cuales podemos destacar: CSI Miami, producida por CBS y “Zac & Cody: Gemelos en acción”, de Disney Channel.

Sería esta última televisora la que apostaría por el joven para su producción más exitosa hasta la fecha, High School Musical. Para ese entonces era el año 2006 y él tenía tan solo 19 años.

Con el éxito obtenido de dicha trilogía, Zac Efron tuvo entrada a diversos proyectos que mostraron su capacidad actoral y que convirtieron su nombre en uno de los más mencionados de la industria; por ejemplo: “Hairspray”, “Cuando te encuentre”, “17 Otra Vez”, “Música, Amigos y Fiesta”. View this post on Instagram A post shared by 🤍ⓏⒶⒸ🤍 (@zacharyefron___)

No olvidemos el gran revuelo que causó su incursión al remake de la famosa película “Baywatch”, al lado de Dwayne Johnson y una participación especial de Belinda. View this post on Instagram A post shared by FAN PAGE | Zac Efron (@zac.efronx14)

Dicho papel habría sido un parteaguas en su transformación de “el chico guapo y tierno” de Hollywood a una faceta adulta y de “Sex Symbol”. Para ello, Zac Efron se sometió a un entrenamiento intenso que registró a través de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Zac Efron (@zacefron)

