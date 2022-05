Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de mayo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

PISCIS

Si tienes pareja es importante que piensen hacia donde se dirige la relación pues en días se muestran muy unidos y en otros hay ciertas dudas que les hace tener enfrentamientos muy torpes. Viene dinero extra que te dejará muchas ganancias solo deberás de ponerte las pilas para no perderlo.

Amores nuevos se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Celos con amistades, cancelación de planes de última hora y llegada de dinero extra a finales de mes. Retorno de amistades que se fueron sin razón alguna, regresan con la cola entre las patas, cuídate de dolores estomacales y de caídas porque estarán a la orden del día. No te limites por nada ni por nadie, ve por lo que quieres sin dar explicaciones a las demás personas.

Te vas a enterar de una noticia en próximos días sobre una amistad que te va a sacar mucho de onda y no sabrás en que concepto ponerla. Es momento de cuidar mucho tu entorno y la manera en que convives con tu familia porque podría haber malos entendidos que te llevaran por caminos incorrectos.

ACUARIO

Te podrías reencontrar con familiar o amistad en próximas fechas te dará mucha alegría, pásala bonito. Muchos cambios en la familia, un enlace matrimonial está por salir a la luz. Días en los cuales podrías pensar mucho en tu pasado inclusive querer volver a él, deja que la vida siga su curso, preocúpate más por tu futuro que por lo que ya fue y nunca más será.

Momento de comenzar a ahorrar para llevar a cabo ese negocio que has tenido en mente. Sueles pensar muchas cosas antes de dormir y te deprimes mucho, no pienses en cuestiones del futuro que son inciertas y que quizás no lleguen, aprende a vivir en tu presente y ser feliz ahora que lo puedes. Te viene la oportunidad de mejorar en el aspecto de la economía y de reencontrarte con personas de tu pasado, te vas a dar cuenta lo bien que te ha ido a ti en comparación con los que te fregaron anteriormente. Aprende a decir que no y a darte cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y ser feliz.

Es momento de creer y confiar en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, haz a un lado chismes y sentimientos negativos que te impiden lograr lo que quieres y deseas en esta vida.

CAPRICORNIO

Te esperan días de muchos cambios sentimentales, pero todos serán para tu beneficio. Si tienes ya una relación pon mucha atención a la actitud de tu pareja, guarda algo y no sabe cómo decírtelo, piensa que será juzgado. Uno de tus grandes sueños está por cumplirse, recuerda que la constancia será la forma exacta para conseguir lo que quieres, no te desesperas las cosas llegarán a su tiempo ni antes ni después.

Llega un cambio que has esperado desde hace mucho tiempo, aprovéchalo y sácale buena partida pues emocionalmente te va a atraer a una persona que cambiará tu mundo. No te permitas volver a lo mismo y menos si eso ya lo superaste, déjalo en el pasado y next. Si tienes ya una relación no te sientas presionado o presionada y trata de darle el tiempo que merece, algunas veces se cansa o se siente solo o sola.

Ten mucho cuidado con amores de una noche que podrían meterte en problemas en próximas fechas. Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que andan ladrando de ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten u ocasionen problemas entre ustedes.

SAGITARIO

Deja de cuestionar la vida de los demás y atiende la tuya, algunas veces te metes en lo que no te importa y al final por eso te bufan y te hacen sentir mal. Vienen problemas o discusiones con familiares debido a malentendidos, ten cuidado con esas cuestiones pues podrías cometer una indiscreción o dañar a quien importa.

Es importante que no te metas en problemas pues ahorita no está el horno pa bollos, atiende más tus cuestiones personales y sentimentales y dedícale tiempo a tu bienestar físico que lo has tenido muy descuidado. Deja que el mundo ruede y tu preocúpate por hacer tus sueños realidad. Si tienes ya pareja una noticia los va a unir más que nunca. Aprende a cuidar más tu salud para que no te afecte sobre todo en problemas en los riñones.

Cambia de estado de ánimo y se más positivo o positiva en tu vida, recuerda que tu signo suele atraer mucho lo que piensa o desea y más en las cuestiones negativas. Amor con amor se paga, si las cosas no andan bien o como tu quisieras déjaselo en claro a tu pareja en caso de tener.

ESCORPION

No tengas miedo a lo que viene pues andarás un poco sacado de onda por ciertos acontecimientos que se presentarán, la vida es bien corta para que te afecte lo que las otras personas hacen, concéntrate en tu vida y la de tu familia y deja que a las demás se las lleve la tiznada. Aprende a dormir más y no desvelarte tanto pues a la larga te va a fregar con lo que viene siendo la arruga.

La felicidad está por llegar a tu vida, pero necesitas no apendejarte pues podrías dejarla ir por estar atendiendo la vida de quien no te merece y no hace ni mergas por conservarte en su vida. Un amor del pasado podría aparecer en cualquier momento en tu vida y con el mucho problema. Ten cuidado con las cuestiones que tienen que ver con el corazón, eres bien raro o rara pues al principio cuando tienes la posibilidad de ser feliz te haces él o la difícil y cuando por fin te decides esa persona ya ha perdido el interés por ti.

Date la oportunidad de dar el siguiente paso en el amor en caso de estar saliendo ya con alguien, deja que sea lo que Dios quiera y pase lo que tenga que pasar. Te viene dinero extra y grandes compras, no gastes más de lo que tienes y llévate las cosas tranquilas.

LIBRA

No te dejes manipular por personas tontas sin qué hacer que solo quieran verte derrotado o derrotada, la vida te llenará de nuevas sorpresas en estos días pues una amistad regresará del pasado con la cola entre las patas pidiendo perdón y disculpas por los errores cometidos.

Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que han llegado a ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten. Si tienes una relación debes aprender que ni tu propia pareja puede limitar tus sueños y ganas de volar y si lo hace no es alguien que te merezca. Date la oportunidad de ver más por ti, un cambio de imagen te vendría perfecto y si está en tus manos una cirugía y eso te subirá tu autoestima hazla y no tengas miedo a ponerte bien perris.

Tu buen corazón podría hacerte cometer grandes errores, hay personas muy perras que te han lastimado en tu pasado y podrían seguir lastimándote y haciendo daño, necesitas ponerte las pilas y ya no permitir que te jueguen el dedo en la boca, no vale la pena.

VIRGO

Problemas en casa por discusiones del pasado, a una amistad le van a montar los cachos bien feo y te lo contará en estos días. Es importante que definas a dónde te diriges y dejes de hacerte ideas tontas en tu cabeza, algunas veces tú soledad te absorbe tanto que cuando llega alguien a tu vida sueles salir corriendo o tener ciertos miedos que te limitan.

Recuerda que todo tiene fecha de caducidad así que aprovecha todo lo que va llegando ya pareciendo en tu vida. Si ese amor de plano no quiere dar ese paso ya déjate de tonterías y busca otras oportunidades y posibilidades. El amor florecerá y con él una calma y estabilidad llegarán tengas o no pareja. Te van a leer el precio y no te va a gustar en lo absoluto, así como eres bueno para criticar comienza por aceptar las críticas de otras personas.

Es momento que te despojes de cuanto pasado te agobie y no te deje avanzar, si sigues recriminando cada uno de tus errores jamás lograrás nada, ya no tengas miedo de enfrentar lo que viene y de aceptar las nuevas oportunidades. Te vienen cambios en tus pensamientos pues podrías madurar mucho y comenzar a mandar a la tiznada a quien te estorba a finales de mes.

LEO

Date el tiempo y la oportunidad de disfrutar la vida al máximo sin dar explicaciones a los demás de quién eres y hacia dónde vas. Momento de enfrentar lo que viene, enfrenta lo que tiene que venir y no te limites en tus decisiones, quien está en tu vida estará por su gusto y no por la fuerza. Recuerda que el tren no espera y por estar esperando a quien no mueve un dedo podrías perder la oportunidad de conocer nuevos amores y posibilidades de pasarla genial.

No te subas a un altar al que no perteneces y se más humilde en tu manera de comportarte pues podrías dejar mucho que desear con las demás personas al punto que se decepcionen de ti. Trata de no confundirte en tus sentimientos de ser claro en lo que quieres y deseas y no esperar nada de la gente para que no llegues al punto de decepcionarte de los demás. Caes gordo por tus decisiones y tu terquedad, siempre defendiendo tu palabra, aunque no tengas la razón.

Te enteras de rompimiento amoroso de familiares y queras solucionar el asunto de mil maneras. Vienen cambios en la cuestión sentimental que te van a dejar muy buenas cosas, comenzarás a ver a las personas tal cual son sin disfraces y crudamente.

CÁNCER

Ten mucho cuidado con la manera en que te relacionas con nuevas personas, podrías cometer un grave error el cual lamentarás muchísimo. Te viene un dinero extra y la posibilidad de concretar una cita con una persona que conocerás en próximas fechas. Trata de cambiar esos aspectos que sabes que no te conducen a ningún sitio y que solo te provocan dolores de cabeza.

Te viene la posibilidad de cambio de residencia o de un movimiento en tu vida que te beneficiará mucho, nuevos resultados requieren de dejar de hacer las mismas cosas, ponte las pilas. Movimientos en tu manera de ver la vida, te la tomarás más a la ligera y te darás cuenta de lo fácil que es ser feliz. Cuidado con chismes de vecinas que estarán a la orden del día, hasta lo que no comen les hace daño.

Días grises buenos y no tan buenos, quizás reflexiones mucho a tal grado de que entre en ti cuestiones de bipolaridad que afectaran todo tu entorno. No tengas miedo en ir por eso que mueve tu mundo y tu vida, cuidado con hacer tormentas en vasos de agua que no te llevarán por ningún sitio.

GÉMINIS

Hay oportunidad de emprender viaje fuera de la ciudad con familia o amistad, días de mucha reflexión que te ayudarán a decidir hacia dónde te diriges. En el amor grandes cambios, si tienes ya una relación trabaja en eso que ambos han platicado y que son defectos. Tienes que ponerte las pilas en tu vida y dejar de tratar de resolverle la vida a todo mundo y comenzar por resolver la tuya.

Una salida con pareja o amistades se cancela y será de última hora, terminarás vestida y alborotada. Posibilidades de relacionarte con nuevas personas de mucho poder, te enseñarán como debes actuar en tu vida para no volver a ser pisoteado. No finjas sentimientos que no son y no sientes por personas que realmente ni te topan. Si esa persona que te interesa no hace nada por ti y todo se traduce solo en celos y peleas no vale la pena seguir ahí, corta de tajo esa “relación” y busca a alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar lo mismo que tu ofreces.

No te sientas sino te toman en cuenta familiares, es su problema tu preocúpate por tus cosas que lo demás no importa. Tu sexto sentido te pondrá en alerta sobre una situación en la cual podrías caer y podría afectarte más de lo que tú crees e imaginas.

TAURO

Debes aprender a darlo todo cuando se trata de algo personal que siempre has querido y has deseado. Es momento que apliques en todo, la vida te pondrá en una situación algo complicada que te hará entrar en razón, tienes motivos suficientes para echarle muchas ganas a tus metas y proyectos, pero tu problema es que te dejas caer y esperas que te levanten, recuerda que esa responsabilidad es solo tuya y no de las demás personas.

Un viaje se comenzará a planear y la posibilidad de iniciar negocio de ventas. Una llamada te alegrará mucho. Ya despabílate y sigue tu camino y tu vida, tienes un chorro de motivos para ser feliz, pero los dejas ir por atender la vida de otras personas que no te dejan nada de provecho.

Es momento de confiar en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas y te has propuesto. Ya no permitas que tu desconfianza acabe con tus sueños y ganas de ser feliz, tienes todo para concretar un negocio y tener estabilidad tanto emocional como económica, pero sueles gastar el dinero, así como llega.

ARIES

Ya no descuides tu imagen por atender la vida de otras personas, necesitas ejercitarte más y ponerte las pilas para que estés en forma, el amor empieza primero por ti después por los demás. No permitas que la monotonía dañe tu relación en caso de tener una. Si juegas con fuego te vas a quemar.

Enamórate y cree más en tu poder de atracción, no permitas que nadie te haga sentir menos, recuerda quién eres y lo que vales. Te vas a enterar de una gran verdad sobre una persona, a pesar de que te negabas a creer eso de él o ella al final todo saldrá cierto. Expareja podría buscarte en próximos días, no traerá nada nuevo solo dolores de cabeza y arrepentimientos pues la conciencia no le deja dormir. Es importante que no te metas en problemas, atiende más tus cuestiones personales y sentimentales y dedícale tiempo a tu bienestar físico que lo has tenido muy descuidado, tienes todo para tener el cuerpo criminal que quieres y deseas.

Ten cuidado con amores de tierras lejanas que solo jugaran con tus sentimientos y el corazón. Cuidado con cambios en tu temperamento pues podrían salirte de control y decirle una que otra verdad a quienes te rodean.