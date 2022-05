“La Chica del Clima”, Yanet García, sube a una moto acuática para lucir por la espalda su microbikini

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yanet García está dispuesta a seguir robando corazones dentro de las redes sociales, en donde volvió a subir la temperatura gracias a una atrevida publicación que realizó durante su viaje por las Islas Turcas y Caicos.

La ex conductora del programa ‘Hoy’, quien también es conocida como “La Chica del Clima”, está lista para una nueva aventura esta vez en territorio británico, pues este fin de semana anunció que se encuentra en un paradisiaco conjunto de islas, pero lo hizo presumiendo su espectacular anatomía ante cerca de 15 millones de fanáticos de Instagram.

Y es que, montada sobre una moto acuática dio la espalda a la cámara para mostrar su diminuto bikini negro, prenda que acentuó aún más su torneada retaguardia.

Como en la mayoría de publicaciones que comparte, la modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, agregó un mensaje para motivar a sus seguidores para que sigan dando todo lo que está en sus manos y así obtengan los mejores resultados.

Pero una segunda instantánea realizada en medio de las aguas cristalinas del mar aceleró el corazón de sus fanáticos, quienes en poco tiempo le otorgaron miles de reacciones en forma de corazón y mensajes de admiración. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pero no todo ha sido derroche de sensualidad y belleza, pues la modelo aprovechó su viaje para tomar un descanso y proteger su paz interior, por lo que también se dejó ver mientras contempla el atardecer desde la playa. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Todo parece indicar que la expresentadora de televisión viajó a las Islas Turcas y Caicos para la producción de nuevo contenido para su página de OnlyFans, pues a través de las historias de la misma red social compartió que viajó acompañada por todo un equipo de fotógrafos, quienes se encargan de realizar las candentes fotografías y sin filtros que exponen al máximo su belleza.

La serie de acaloradas postales la han posicionado como una de las celebridades favoritas de las plataformas virtuales, pues en ellas expone su torneada figura con prendas diminutas que dejan muy poco a la imaginación, desde atrevidos bikinis hasta conjuntos de lencería que llaman la atención. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te podría interesar:

–Yanet García, “La Chica del Clima” mexicana, modela de espaldas un arriesgado trikini de animal print

–“La Chica del Clima”, Yanet García, posa en topless y con micro lencería de hilos

–Yanet García se olvida de las micro tanguitas y posa con su perra Mamacita