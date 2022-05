Aleida Núñez luce sus curvas exuberantes mientras posa con ardiente bikini verde

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aleida Núñez es toda una experta en llamar la atención no solo a través de las pantallas de televisión o sobre los escenarios en los que se presenta para deleitar con su talento vocal, pues también lo han confirmado millones de seguidores de redes sociales, con quienes comparte acaloradas imágenes que provocan todo tipo de reacciones.

En medio de su apretada agenda de trabajo, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, se dio tiempo de participar en una atrevida sesión fotográfica que verá la luz próximamente en Los Ángeles, California, por lo que compartió un breve adelanto de lo que sus más exigentes admiradores podrán disfrutar en esta ocasión.

Las imágenes fueron expuestas a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde apreció modelando un conjunto de baño color verde que, además de resaltar al máximo su piel bronceada, también dejó ante la vista de casi 4 millones de seguidores el abdomen marcado y curvas de infarto que sigue conquistando corazones.

Junto a la primera serie de fotografías, la también actriz de 41 años reveló que se trata de la sesión de fotos que realizó para una campaña de publicidad en Estados Unidos, específicamente para la ciudad de Los Ángeles en California. Y aunque por el momento prefirió guardarse los detalles, terminó por consentir a sus fanáticos gracias a las sensuales poses que realizó ante la cámara acariciando su larga cabellera rubia y sonriendo.

Pero las sorpresas no terminaron aquí, pues más adelante compartió un video en el que nuevamente prendió fuego dentro de la misma red social, en el que se lució con el mismo bikini color esmeralda. Y aunque se trata de unos cuantos segundos de duración volvió a cautivar el corazón de miles de fanáticos que no se cansan de ver los cuadritos de su abdomen y torneadas piernas que mantiene gracias a un estilo de vida saludable que ha compartido en otras publicaciones. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Mientras llega el día en que sus fieles admiradores puedan ver el resultado de dicho proyecto, la bella actriz mexicana continúa promoviendo su participación en la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corazón Guerrero‘, en donde da vida al personaje de Selena, quien está dispuesta a todo para conquistar a Samuel, uno de los protagonistas de la historia. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

