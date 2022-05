Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de mayo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Ten mucho cuidado con hacer cambios que no son necesarios en tu vida pues podrías cometer grandes errores y perder tu camino y el piso, una amistad ha de llegar en estas fechas y te dará una gran lección, cuida lo que comes pues podrías enfermarte. Espera un poco antes de tomar cualquier decisión, algunas veces actúas demasiado rápido y por consiguiente tomas decisiones erróneas.

Es momento de cambiar todo eso que no te parece, eso que no te gusta, eso que te hace daño, date la oportunidad de quererte tanto que no necesites de nadie para estar bien y ser feliz. Ten mucho cuidado con caídas pues podrías exponerte a una en estos días, posibilidades de mejorar ingresos en tu trabajo o se aproxima un buen negocio que te dejará buenas ganancias.

Amor con amor se paga, así que vive, goza y disfruta que vida solo tienes una. Que te valgan comentarios negativos de otras personas que no tienen qué hacer y solo buscarán destruirte de mil maneras y formas. Al final ten presente que es tu vida y tú la vives como quieres.

VIRGO

Muchas posibilidades de conocer a una persona en estos días, te va a dejar algo asombrado pues es muy parecido a lo que has buscado en mucho tiempo. Sabrás identificar con facilidad tus amistades falsas, ya sabes lo que tienes qué hacer, bastante tienes con tus problemas para tener que lidiar con ellas. Ten presente que lo bueno cuesta trabajo, pero no se desecha a la primera, lo fácil se tira en cualquier momento, así que ya tú sabes en qué papel estas.

Enfrenta nuevos retos y no te quedes con ganas de nada, la vida es muy corta para pasarla mal, disfruta y que no te importe el pensar de quienes te rodean. No temas a enfrentar los retos que la vida te pone frente, algunas veces eres demasiado desconfiado o desconfiada de ti mismo y por tal razón no te animas a dar el siguiente paso. Cuidado con chismes de vecindad y amores de una noche los cuales estarán muy presentes y podrían afectarte demasiado.

Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale si estás o no en lo cierto y eso suele causar conflictos. Es momento de aprender de los errores y de no volver a cometerlos, date la oportunidad de reflexionar de cada cosa o situación que te sucede.

LIBRA

En la cuestión de los dineros hay proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer entre ellos posibilidades de iniciar un buen negocio. Amores del pasado podrían afectar tu presente, no vuelvas comer lo que ya escupiste. Date la oportunidad de amar sin medida y de no esperar nada a cambio, simplemente dejarte llevar.

Si la persona con la que estás ya no te mueve nada pues no pierdas el tiempo ahí y date la oportunidad de conocer otros mundos. Algunas veces te atontas mucho pues no piensas y solo actúas. Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas. Momento de ir por eso que deseas y mueve tu mundo, cuídate de amores de una noche y de personas del pasado que podrían volver aparecer en tu vida.

El recurso económico será siempre importante para ti, pero necesitas cuidarlo mucho más antes que en el futuro sufras las consecuencias, es posible que te lleguen chismes que andan diciendo de ti, no permitas que ya esos comentarios te afecten.

ESCORPION

Amor nuevo podría tocar tu puerta viene por medio de una red social, probabilidades que viva fuera de tu ciudad. No te exijas más de lo que puedes cumplir, ponte metas a corto plazo para que no te decepciones del cumplimiento de estas al ser tan ambiciosas. Muchas posibilidades de que se cancele un proyecto que estaba por llegar debido a malentendidos, que sea lo que tenga que ser, que eso no te limite en tus sueños y metas.

Sueños con señales divinas o mensajes ocultos sobre cierta persona que te anda incomodando. Trata de cuidar más el área de tus riñones porque podrían presentarse problemas en cualquier momento. Viene un evento especial en el cual brillarás mucho y despertarás el interés de una amistad hacia ti. Si tienes pareja ten cuidado con amistades pues le andan echando los perros.

Momento de no aparentar algo que no eres, de mostrarte tal cual a quien le guste bien y a quien no es su problema. Te vienen chismes por parte de familia, debes aprender a no contar tus planes o de lo contrario se te van a caer debido a la envidia de otras personas. Mujer de piel blanca te meterá en problemas.

ARIES

Tú tienes la oportunidad de ser feliz y de lograr lo que desees si así lo quieres solo es cuestión de aplicarte y ponerte las pilas. Tu méndigo carácter no te ayuda en nada pues en unos días puedes ser el ser más bueno y noble que existe, pero en otro la riegas gacho pues ni tú te aguantas.

Amores muy fuertes y cambios de conductas que te pondrán en el ojo del huracán. Chismes familiares y empezará a planearse un viaje en el cual te la pasarás de la mejor manera y forma. Deja de mendigar atención con quien no debes, tu corazón cada día se hace más duro y con justa razón, ya no crees en promesas que sabes bien que no vas a cumplir. Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho no se compliquen la vida por situaciones tontas, lo mejor será siempre poner las cartas sobre la mesa.

Cambia más la cuestión de sentimentalismo y sé más canijo o canija pues solo así entrarás en su juego y no les será fácil manipularte y hacer de ti un títere. Un evento social o salida con amistades se aproxima. Aprende a no dejar ir a las personas que te han demostrado con hechos lo importante que eres para ellos.

TAURO

Si tienes una relación podría surgir un problema con tu pareja a causa de cuestiones que tienen que ver con sus familias o con malos entendidos por chismes. Estás en tu ciclo muy perrucho pon mucha atención a las señales que recibirás en estos días pues serán indispensables para las elecciones que hagas en poco tiempo.

Cuida mucho las oportunidades que se te presentan pues podrías dejar ir una oportunidad que no volverá a regresar en el futuro. Amores de una noche y oportunidad de comenzar a planear un viaje con familia o amistades el cual te saldrá de lo mejor. Siempre que intentes cambiar algo en ti que sea porque así lo deseas tú y no porque alguien más te lo exige.

Date la oportunidad de mandar bien lejos a esas personas que te causan estrés y dolores de cabeza. Ponte ya las pilas, el amor se va cada día que pasa, pero es por tu mendiga indiferencia, lo has tenido siempre frente a ti pero te la has pasado buscando en sitios distintos lo que ya tienes a tu lado.

GÉMINIS

La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a exigir lo que mereces y a luchar por una vida cómoda. Mucha suerte en juegos de azar y números con terminación 4, 5 y 9.

Ya no te flageles tanto, no eres culpable de todas tus caídas, recuerda que te has enredado con mucha gente tonta que solo ha buscado utilizarte. Una amistad saldrá con su domingo siete, en estos días sabrás de quien se trata. Una amistad andará hablando de ti a tus espaldas y amor del pasado podría volver a mover partes de tu corazón. No te limites en tus sueños y metas o de lo contrario ahí te quedarás sin poder cumplirlos. Estuviste de rodillas, pero la vida te brinda otra oportunidad en la cual sino te pones vivo o viva podrías sufrir otra decepción amorosa la cual será muy complicada.

Trata de no buscar en lugares incorrectos tu felicidad, ya la has tenido frente a ti y la has hecho un lado. Cuida mucho la manera de interpretar lo que ves y las palabras que llegan a ti podrías tomarte las cosas muy apecho.

CÁNCER

En lo que respecta a la salud dolores musculares y algo de estrés por una situación que te trae con la cabeza loca. Ya dale vuelta a la hoja y comienza de ceros, quita de tu vida tanta cuestión tan equis que no te deja avanzar y te detiene en el cumplimiento de tus sueños y metas.

Es momento que dejes las cosas en claro con tu pareja en caso de tener, la única manera de solucionar sus problemas será poniendo las cartas sobre la mesa y dejarse de indirectas y tonterías que convierten su relación en una bomba de tiempo. Aprende a decir que no y a vivir tu vida de una manera distinta en la cual lo más importante seas tu.

Activa tu escudo y no vayas por la vida enamorándote de cualquier hijo e hija de la tiznada, debes ser más consiente que el amor no es juego y que si desde el inicio no muestra interés e importancia por ti estas en el lugar equivocado. En estos días descubrirás la verdad oculta sobre cierta persona, te va a sacar mucho de onda, pero aprenderás el tipo de distancia que deberás de guardar con dicha persona.

PISCIS

No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte y hacerte perder el piso. Necesitaste de muchas traiciones y golpes para ser lo que eres hoy, enfrenta lo que viene y date la oportunidad de no cometer los mismos errores.

Es momento que le des al ejercicio o hagas algo por cuidarte y verte mejor, recuerda que para todo hay tiempo y si tú no pones de tu parte será imposible que lo logres. Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo pues podría entrar en un ciclo muy depresivo.

Trata de meditar bien lo que quieres en tu vida y de buscar la manera de conseguirlo por todos los medios, no es momento que te quedes con ganas de nada. No es tu culpa que las cosas no siempre salgan como planeas, recuerda que hay muchos factores que determinan el curso de las cosas. Hay movimientos en lo familiar que te pondrán un poco tenso.

ACUARIO

Es posible que una amistad se sienta ofendida por ciertos comentarios que dirás, recuerda que algunas veces tu sinceridad duele, pero quien te quiera a la buena tendrá que lidiar con eso. Un amor nuevo llegará a tu vida por medio de una amistad o red social, no te avientes tan rápido dale tiempo a que la relación madure. Es momento de confiar y creer en ese sueño que has tenido en tu mente toda la vida, en cualquier momento podría convertirse en realidad.

Te llegarán rumores muy fuertes de traiciones, infidelidades y habladurías sobre tu persona. Una fiesta o evento se aproxima el otro fin de semana, te vas a enterar que te han reemplazado. No permitas que cambios laborales te pongan de malas o te saquen de tu zona de confort.

Si sientes necesidad de regresar a tu pasado hazlo, pero no te atontes, que sea solo para visualizar todo lo que ya has avanzado. Amores a distancia se fortalece y será más fuerte que nunca, si en el pasado un funcionó el universo conspirará pa que terminen juntos.

CAPRICORNIO

Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti. El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma.

Ten cuidado con problemas de salud sobre todo infecciones en garganta o riñones, ten cuidado de estar en lugares fríos y salir a lugares cálidos de repente. Cambia tu manera de pensar y si ya tienes pareja cuida mucho la parte de la confianza pues por celos podrías cometer un grave error. Es momento de emprender el negocio que siempre has querido, todo resultará de la mejor manera para que lo lleves a cabo a la brevedad.

Si tienes pareja y la relación se ha tornado sin cambios y algo aburrida, es momento de revivir a las personas que eran cuando se conocieron, la rutina es su peor enemigo. Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad. Movimientos en tu economía y en tu estado de ánimo.

SAGITARIO

Ten fe en tus sueños que podrás realizarlos si así lo deseas, no finjas cariños tontos que solo son por fuera, recuerda que los buenos son esos que te dejan sin palabras y con el corazón acelerado. Planearás un viaje y hay posibilidades de ligue con amistad, empezarán a desarrollar sentimientos entre ustedes.

Cuida tu carácter está muy fuerte e impulsivo podrías lastimar a quien tanto quieres. Cuida mucho como actúas con las personas que quieres pues podrías andar de un humor que ni tu santa madre te aguante y herir a quien ni la debe ni la tema. En el amor se ve un escenario bastante bueno en caso de no tener pareja, las cosas van a resultar y se darán de la mejor forma solo ten confianza. Te viene dinero extra y oportunidad de pagar deudas que tenías pendientes. Cuidado con pérdidas materiales, no gastes tu dinero ni pongas en riesgo tu economía en cuestiones que no te dejarán nada de provecho.

Un embarazo por parte de familiar o amistad se hará presente. Algunas veces te dejar llevar por comentarios de otras personas que solo te hacen sentir mal. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado y se te manifestara en tus sueños. Es posible que recibas una noticia mala de una persona muy importante para ti.