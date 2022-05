Yailin La Más Viral sufre accidente en pleno escenario después de prohibir las pelucas de Karol G en su concierto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La dominicana Yailin La Más Viral, novia de Anuel AA, y supuesta eterna rival de Karol G recorre Estados Unidos en su primera gira con mucho éxito y sigue dando de qué hablar. Resulta que la cantante prohibió al local donde se presentó que las mujeres entraran con pelucas de colores y los fans de La Bichota dijeron que era por ella. Pero lo más importante no fue eso sino que la cantante trap sufrió un accidente en pleno escenario.

Yailin La Más Viral no para, la novia de Anuel AA ha decidido destacar de todas las formas posibles, haciendo honor a eso de “La más Viral”. Esta vez, sin proponérselo, se hizo nuevamente noticia el momento en el que un cañón de pirotecnia le estalló en la cara haciendo así que tuviese un accidente en pleno escenario. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

En el video que circula en Instagram captado por uno de los asistentes a su concierto, se puede apreciar como la famosa cantante de Chivirika, Yailin La Más Viral, se acerca al cañón que, por suerte, no estaba cargado de pirotecnia sino de confetti y este le estalla cerca de la cara. La cantante llevó sus manos hacia arriba para proteger su cara y su pelo quedó despeinado y enredado.

Yailin La Más Viral, quien no se pronunció diciendo que por fortuna no estuvo cerca terminó tomándose el accidente a modo de chiste y bromeó con sus fanáticos. Sin embargo es bien conocido que este tipo de cañones han ocasionado accidentes más grandes en conciertos, precisamente por los gases que emanan y se comprimen para la explosión. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

El hecho es que Yailin La Más Viral publicó un video donde agradeció su fanaticada de New Jersey por el apoyo y por haberla acompañado en esta fecha del periplo que la lleva por las ciudades más importantes de los Estados Unidos. En todas ellas en compañía de Anuel AA y presumiendo su cuerpazo con un pantalón transparente y atuendos muy atrevidos en general.

Muchos medios han señalado que siempre ocurre algo fuera de lo programado durante sus presentaciones y que incluso sus fanáticos le han recomendado retirarse de la vida artística mientras la gente deja de compararla irremediablemente con Karol G. Pero la dominicana Yailin La Más Viral llegó para quedarse, dar la batalla y crecer como lo ha venido haciendo.

Se hizo también del conocimiento público, como comentamos al principio, que Yailin La Más Viral prohibió que durante sus conciertos las personas acudan con la peluca de cualquier color. Trascendió también en redes, tras la denuncia de una mujer en Massachusetts que le prohibieron el ingreso a la discoteca por llevar peluca. Esta aseguró que la razón era simple: Karol G. Pero eso sí no ha sido comprobado ni dicho por boca de la dominicana. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

Otra noticia se sumó el fin de semana a la pareja del momento, cuando se informó que Anuel AA, ex de Karol G y actual de Yailin La Más Viral, supuestamente espera una hija con una mujer que no es ninguna de ellas dos. Esto revolucionó las redes en apoyo a ambas artistas, pero lo mejor fue la reacción de Yailin. Esto ocurre justo cuando la cantante dijo hace pocos días que también quiere un hijo y que se encuentran en tratamiento para lograrlo. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

